Macabros hallazgos: nuevos casos de perritos encerrados en autos bajo el calor del sol

El lamentable caso de un perro que falleció tras ser dejado encerrado en un auto en Rosario generó una ola de indignación en redes sociales y movilizó a las autoridades locales.

El incidente ocurrió el pasado sábado en el centro de la ciudad, donde ciudadanos alertaron sobre un can que mostraba signos evidentes de agotamiento por el calor extremo. Este no fue el único caso que se registró en las últimas horas.

Al llegar al auto la dueña se encontró con un oficial de policía que le dio la noticia de que su perro había fallecido y esta se justificó: " No lo podía dejar en casa " y con una frase que indignó a los usuarios de redes sociales cuando se viralizó el video: "Me lo olvide".

Rosario tierra de nadie

Pese a la viralización del anterior caso, el pasado sábado se registró un nuevo rescate de un perro encerrado en un vehículo en el cruce de Sarmiento y San Luis. Los vecinos del paseo comercial advirtieron la situación y solicitaron la intervención de la Policía, quienes llegaron al lugar para atender el caso.

En este caso, el rescate se llevó a cabo tras una espera de 40 minutos para localizar al dueño del vehículo, que no comprendió la gravedad de dejar al perro dentro del auto. Tras romper el vidrio y salvar al animal, Daniel Ojeda Medina, subjefe de la Brigada de Rescate Animal, se refirió al hecho en el medio local Radioinforme 3: "Si estoy viendo que hay una vida en peligro, yo rompo el vidrio. No voy a estar con vueltas ", explicó por qué no siguió los pasos legales de llamar a la fiscalía.

Tras ser rescatado, el amigo de cuatro patas no fue devuelto a los dueños, ya que se evaluó que no midieron las graves consecuencias de dejar al animal encerrado al rayo del sol, mientras que existía la posibilidad de bajarlo.

También en Flores

Las sensibles imágenes viajaron a lo largo del país, generando indignación y bronca. Pese al trágico caso, el video sirvió para tomar consciencia sobre el maltrato animal y es así que con casos parecidos en la Ciudad de Buenos Aires, se tomaron otras medidas que pudieron salvar a los cachorros involucrados: "Otro perro que dejan encerrado, otro rescate. Fue en Flores, Argerich al 700", informó Mauro Zseta a través de su cuenta en X, ex Twitter, junto a las imágenes de oficiales de la Policía de la Ciudad rompiendo el vidrio de un auto.

Los uniformados llegaron, este lunes cerca del mediodía, al lugar tras recibir denuncias de los vecinos. En primera instancia se trató de bajar el vidrio con cinta y al fracasar decidieron romperlo con un hierro. El animal fue encontrado hundido en temblor del miedo y la deshidratación por las altas temperaturas de la ciudad por lo que " se labra una causa por maltrato animal ", informó el periodista.

No fue la primera vez que el barrio porteño de Flores presenció una situación de maltrato animal; ya que el fin de semana circuló en redes sociales las imágenes de un caniche siendo rescatado por la Policía. Con los mismos movimientos efectuados en los anteriores casos, los oficiales intentaron bajar el vidrio con gran cantidad de cinta, al fracaso deshicieron romper el cristal con una pala y así rescatar al perro de tamaño pequeño.

Uno de los oficiales golpeó repetidamente el vidrio hasta hacerlo estallar, asegurándose de no lastimar al perro. Una vez afuera, se encargaron de asistir al animal con un poco de caricias para tranquilizarlo y acercando agua para pasar el calor.

En Argentina, el maltrato animal está penado por la Ley 14.346, que prevé sanciones que van desde multas hasta prisión.