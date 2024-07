Misterio, dudas y gran expectativa en el caso Loan: "Laudelina va a ser contundente, con nombres y apellidos"

Luego de que el lunes la Justicia Federal levantara el secreto de sumario en el caso por la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes, las expectativas están puestas en las indagatorias de los detenidos en la causa. Para los abogados de los siete acusados, se trata de una medida más que significativa ya que podrán pedir diversas diligencias procesales como arrestos domiciliarios o tobilleras electrónicas, excarcelaciones y hasta sobreseimientos. "El lunes vamos a saber algo más. Necesitamos que hablen los culpables y que paguen los que tienen que pagar", había expresado el papá del nene durante la marcha hecha a un mes de su búsqueda.

Detenidos en el caso Loan

Lo cierto es que a más de un mes de la desaparición de Loan, se trata de una semana más que importante en el caso debido que se llevarán adelante las indagatorias de los siete detenidos, Antonio Benítez, Daniel Ramírez, Mónica del Carmen Millapi, María Victoria Caillava, Carlos Pérez, Walter Maciel y Laudelina Peña, y las autoridades tienen ciertas expectativas sobre el rumbo que pueda llegar a encarar el caso a partir de ahora a causa de la apertura del secreto de sumario y las declaraciones.

Según trascendió, este miércoles 17 de julio declarará Laudelina, la tía del menor. Mónica Chirivin, su abogada, dialogó con el ciclo Arriba Argentinos y aseguró que su defendida está dispuesta a dar "nombres y apellidos". "La última vez que la vi fue ayer, esta mujer está quebrada, está destrozada con la situación. Se le dieron las últimas indicaciones porque no sabe cómo se implementa una declaración por zoom. De esta manera va a poder contribuir a la causa con lo que sabe", dijo la letrada.

Y siguió: "Va a contribuir con lo que pasó y con lo que sucedió con ella misma y su proceder. Le va a dar un poco de luz y le va a suministrar a la investigación datos que una vez cotejados pueden ser útiles. Le creo a mi asistida y defiendo lo que me explica. Su versión no se sabe hasta que ella no declare. Tiene una verdad que es muy certera, va a transmitírsela a los fiscales y eso va a servir mucho a la causa. Va a poner a cada uno en su lugar".

En ese sentido, Chirivin señaló que "hay que descartar todo lo que haya hecho anteriormente" la tía de Loan. "Según todo lo que escuché y vi en los medios, esto no fue un accidente y hay una trama mucho más fuerte detrás. La intención de alguien hizo que la voluntad política interfiriera en lo judicial y tratara por todos los medios de que esto termine como homicidio culposo e incumplimiento del deber público. Hay que reconocer que existe la trata y la pedofilia en Corrientes", remarcó.

Loan Peña

De esta manera, afirmó que Laudelina "va a ser contundente, con nombres y apellidos" ante la Justicia. "Hay circunstancias extremas por las que las personas no hablan. Es muy grave lo que sucedió, cuando la jueza lo escuche lo vamos a poder decir. Es muy delicado. Lo grave es que esta gente ha hecho que el tiempo se pierda. Lamentablemente llegamos todos tarde. Yo llegué hace dos días a la defensa, pero me imagino a los fiscales y a la jueza. Cuanto tiempo se tardó en la instrucción. La jueza va a tener las líneas claras de la hipótesis. Hay nombres que están dentro y otros que están fuera, que inclusive la querella los ha pedido", cerró.

Esta semana declaran los detenidos por la desaparición de Loan

Por otra parte, Pérez y Caillava declararán el jueves 18; mientras que el ex comisario Maciel hará lo propio el 19 y el lunes 22 será el turno de Millapi, Ramírez y Benítez. Ante estas indagatorias se presume que el caso tomará un giro sorpresivo. Desde el Ministerio Público Fiscal informaron "que se ha acreditado que Loan ha sido sustraído y ocultado del ámbito de custodia de sus progenitores".

Además, resaltaron que el menor "no se ha perdido y que durante las primeras horas posteriores a su desaparición, se han generado indicios en este último sentido para evitar el descubrimiento de la verdad". En tal sentido, argumentaron que las pruebas recabadas hasta el momento permiten sospechar que Caillava, Pérez, Ramírez, Millapi, Benítez, Maciel y Laudelina Peña podrían haber tenido alguna participación en la sustracción y/u ocultamiento del menor.

Burlando recibe miles de mensajes por día por el caso Loan

El actual abogado de la mamá de Loan, Fernando Burlando, habló sobre cuántos mensajes recibe desde que dio a conocer la millonaria recompensa y además que hay que investigar la muerte del colega Néstor Luque. Fue hace días cuando Burlando subió un contundente video a redes sociales en el que ofreció una suma millonaria para encontrar a Loan. Con el paso de las horas se confirmó que son 50 mil dólares lo que se brinda para quien aporte datos certeros de dónde está el menor. "Estamos recibiendo más de 2.000 mensajes por día de información y eso lo trasladamos a la Justicia", explicó.

Burlando junto a José, el papá de Loan

En diálogo por el programa Arizona por la Rock&Pop, el mediático dijo que dichos mensajes "hay que filtrarlos, procesarlos, seleccionar quién está mintiendo, quién está boludeando y quién dice la verdad". "Lo que consideré, siendo representante de la familia, es que el Estado ofrezca 5 millones de pesos de recompensa en una causa que tiene movimientos escandalosos, vinculados al poder y a la trata, me parece realmente un despropósito", expresó.

En este sentido, Burlando se preguntó: "¿Quién iba a arriesgar una uña de su humanidad o su vida directamente por 5 millones de pesos? creo que eso no seducía, no ayuda a la investigación". Sobre la sorpresiva muerte de Luque, el primer abogado de la mamá de Loan, Burlando respondió: "Uno es desconfiado serial, habrá que investigar a fondo, pero no quiero hablar porque tuve algún tipo de discusión fundada".

Con respecto a la situación de la causa, el abogado subrayó: "En el principio de la investigación hubo complicidad del mismo Poder Judicial, de la Policía y de la propia política, que dejó de tratar de aclarar las cosas, de desarrollar, que nos olvidemos de Loan lo antes posible y que no lo busquemos más".