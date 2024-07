Néstor Soto, femicida de Catalina Gutiérrez amenazado de muerte en prisión: así pasa los días

Fracasó en su declaración amorosa a Catalina Gutiérrez, y terminó en la cárcel por asesinar a la joven a quien juró que era el amor de su vida. Néstor Aguilar Soto pasa sus días detenido en detenido en Bouwer imputado por homicidio calificado por alevosía y por mediar violencia de género (femicidio).

Su abogado Gastón Schönfeld, negó que el joven haya confesado el crimen. En un dialogo con el medio La Voz, el letrado aseguró que no configura una "declaración testimonial" ya que no estaba acompañado de un abogado. Por ello no tendría valor probatorio. Además, negó que su cliente haya dicho que la estudiante de arquitectura era el "amor de su vida".

Catalina Gutiérrez

Soto espera a ser indagado por el fiscal de la causa, José Alberto Mana, mientras pasa sus días aislado en el sector de enfermería. El caso transcendió en los medios de comunicación y las redes sociales con tanta rapidez que el joven recibe a diario diversas amenazas, entre ellas de algunos presos de la ciudad de Córdoba.

La defensa del único detenido en la causa, advirtió ante la Justicia que su cliente corre peligro. El hecho ocurrió el martes mientras Aguilar Soto se dirigía a atender una videollamada, donde se cruzó con otros reclusos que le recordaron que se encuentra "muy solo" en las instalaciones.

Néstor Soto Aguilar en "peligro" en la cárcel

Néstor aseguró a su abogado que se relaciona con personas muy peligrosas dentro de la cárcel: " ¿No estarás muy solo pichón? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás parando? ¿Dónde estás alojado? ", le preguntó un recluso. Para evitar algún conflicto, el joven trató de evitar responderle y le dijo que "no tenía importancia" en qué sector estaba. Segundo después, le prometió que lo iba asesinar. ¿Estrategia judicial o verdad?

Femicidio de Catalina Gutiérrez

Un día como cualquier otro, la hija del reconocido arquitecto Marcelo Gutiérrez pidió el auto a su madre para pasear con sus amigas. El encuentro seria en el shopping de la ciudad, pero esta nunca llegó. Luego de unas horas de su ausencia y de que no contestara el teléfono, sus allegados empezaron a preocuparse y realizaron la denuncia correspondiente, por lo que al policía rápidamente comenzó su búsqueda.

Nestor Soto Aguilar el único acusado por el femicidio de Catalina Gutiérrez

Luego de unas horas, y gracias al SPD de su celular, los oficiales encontraron el auto de la joven en un descampado de barrio Kennedy y dentro el cuerpo sin vida de Catalina. Con una investigación abierta, Néstor Aguilar Soto confesó haber sido el responsable.

La autopsia reveló que la causa de la muerte fue asfixia por estrangulamiento, y se descartó un abuso sexual. Lo que se supo hasta el momento, era que su amigo recibió a Catalina Gutiérrez en su domicilio, la golpeó, la estranguló, la subió en el vehículo y la abandonó en el descampado, donde intentó prenderle fuego.