Piden perpetua para el "asesino serial de Ramallo": "Registró todo el proceso con fotografías"

Pablo Damián Grottini es más conocido como el "asesino serial de Ramallo" por haber estado implicado en la muerte de su madre Teresita Di Martino (61) , su hermano Germán (32) y su pequeña hija de 10 años, Ailén. En las últimas horas, la fiscal que investiga el caso María Belén Baños, pidió cadena perpetua para el presunto asesino.

Baños, que lleva más de dos años en la investigación y ocho audiencias que se celebraron en el Tribunal en lo Criminal Nº 1 de San Nicolás consideró que Grottini sea imputado por "homicidio calificado por el vínculo, por la alevosía y por el medio empleado" en el caso de su madre y su hija. Además, por la muerte de su hermano se lo acusa de "homicidio calificado por la alevosía y por el medio empleado".

Pablo Damián Grottini

Antes de la muerte de sus familiares, Grottini habría buscado en la web "los venenos más letales del mundo", "cómo provocar un infarto", "morir sin dejar rastros". Estas búsquedas llevaron a Baños a pensar que fue él mismo quien había matado a sus familiares. Consultado por aquellas macabras búsquedas, el presunto asesino se defendió explicando que eran para "quitarse la vida".

Sin embargo, la fiscal de la causa expresó todo lo contrario: "Hemos comprobado el dolo, la intención de matar, hizo búsquedas en Internet", expresó y siguió: "Estas búsquedas lo vinculan con la muerte de su hermano, porque las hizo el día anterior a la muerte".

Algunas de las publicaciones que el presunto asesino realizó después de las muertes de sus familiares

Grottini expresó, sin embargo, ser inocente por la muerte de sus tres familiares. Pero Baños no cree en esa inocencia: "Las tres víctimas estaban con Grottini al momento de morir. En este juicio hemos venido a confirmar algo que la lógica ya nos había confirmado. Las víctimas estaban en perfecto estado de salud antes de morir", dijo la fiscal.

Y sumó un dato escabroso: "A partir de la evidencia científica obtenida tras la muerte de su madre, pudimos revelar de qué manera mató a su madre y que usó el mismo modo en los tres casos: inyectó sustancias letales en los tres sueros", expresó con contundencia.

Grottini ¿mató a su hija?

La respuesta a esa difícil pregunta, según la fiscal Baños, es que sí. Su investigación arroja detalles terribles: "La mató delante de todo el personal de salud, que no entendía que pasaba"; de hecho, el personal de salud del hospital San Felipe -donde estaba internada y donde luego murió- contó que "no sabían" por qué la niña había fallecido.

Pablo Damián Grottini y su hija

La fiscal contó: "Nosotros en este juicio presentamos la historia completa y pudimos ver todo el recorrido de sus acciones", empezó y siguió: "Tomó una silla, se sentó al lado de su hija y le dijo a una médica 'le voy a cuidar el suero'". Lo que sigue en el relato de Baños es espeluznante: "Registró todo el proceso con fotografías desde que Ailén entró a la guardia. Hasta fotos en el velorio sacó".

Grottini no tiene pruebas para declararse inocente, solo esa versión de que quería "quitarse la vida". Esta frase fue puesta en evidencia con el relato de la fiscal que investigó la causa: "Dijo que las búsquedas eran porque se quería quitar la vida, pero en simultáneo buscaba precios de autos para comprar, algo incompatible. Quienes murieron fueron sus familiares y él sigue vivo", explicó.

Cómo sigue la causa

Los alegatos de Baños fueron comunicados por el canal de YouTube de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y se espera que la sentencia final se lea el 18 de junio, momento en el que Grottini será declarado culpable o inocente por la muerte de sus tres familiares.

Pablo Damián Grottini junto a su madre

Por su parte, él declaró que se considera inocente y su abogado defensor Miguel Arzagot pegó fuerte contra las acusaciones de asesinato: "No tenemos nada que probar nosotros. Hoy debemos concluir en que no sabemos la causa de muerte de Teresita. Pero el Ministerio Público no pudo determinar la causa de muerte de ninguno de los fallecidos".

El abogado alegó que hombre que trabajó en empresas de transporte y servicios fúnebres, no tenía antecedentes previos y que varios testigos expresaron que el hombre acusado de triple homicidio es "impecable". Dicho esto, expresó con contundencia la inocencia de su defendido: "Tengo que pedirle al tribunal que sea muy riguroso y que se decrete la absolución de Pablo Grottini".