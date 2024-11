"¿Tengo que tener miedo de ser maltratada por el fiscal?": habló la mamá de Sofía Delgado

En las últimas horas, el país se conmovió por la desaparición de Sofía Delgado, vista por última vez el hace 13 días en la ciudad santafesina de San Lorenzo. Recientemente habló Claudina, la mamá de la joven.

Sin rastros de donde está Sofía, hay diversas marchas a lo largo del territorio argentino que piden por su aparición. En este marco, la madre de la joven reveló que no tiene comunicación con los investigadores encargados de velar por el paradero de su familiar, siendo los medios de comunicación su única vía para saber sobre el curso de la causa: "Mi corazón me dice que tengo que seguir acá de pie, no tengo dónde llorarla, no tengo nada de eso. Que alguien me dé una respuesta de dónde está", exigió.

Sofia Delgado lleva 13 días desaparecidas

Claudina dejó en claro su punto de vista: " Se está tapando algo ", dijo contundentemente. En diálogo con el medio C5N comentó sobre su relación con quienes llevan el caso: "Con el fiscal no pude hablar; novedades son las que dice la prensa. Acá lo importante es saber dónde está Sofía... después la investigación, quién tiene la culpa de eso, lo tiene que ver el fiscal. Soy muy respetuosa. Soy consciente, pero quiero saber dónde está mi hija".

En medio por el dolor y la incógnita sobre dónde está su hija, la mujer remarcó el maltrato que recibió por parte de las autoridades: "¿Tengo que tener miedo de ser maltratada por el fiscal, por la Policía, encima tengo que quedarme en casa encerrada? No me vengan con los tiempos de la Justicia . Te tomás 20, 30 días para hacer algo. El dolor no me hace ciega, estoy muy dolida, claro que necesito a mi hija. En todos los reportajes jamás insulté a nadie", sostuvo.

" Me tuve que tomar dos pastillas para poder estar en pie, ¿me tengo que hacer dependiente de algo para seguir porque nadie me da una respuesta? Llega un momento en el que uno ya no puede más. Si al auto lo trajo un amigo, pongan preso al amigo. Se está tapando algo", lanzó quebrada por dentro, pero sacando fuerzas de donde no tiene para seguir buscando a su nena.

Por otra parte, se refirió al vínculo que tenía con el detenido: "Cuando hacemos la denuncia, no tenemos reserva y enseguida decimos lo que creemos, era el novio o este chico , no hay otra cosa. No sé de la relación entre ellos, sé que se conocían y salían. Yo siempre fui una madre metida y criticona, por eso ella no me contaba. Me jugó en contra".

Detalles sobre la causa

Sofía Delgado desapareció el miércoles 30 de octubre, cerca de las 23 horas, cuando salió de su casa para ir al kiosco, un destino al que nunca llegó.

En las últimas horas, los avances en la investigación permitieron detener a una pareja que tendría algún tipo de vínculo con la desaparecida.

El gobierno de Santa Fe ofrece $5 millones por información sobre Sofía Delgado

El caso generó conmoción en Santa Fe, donde se inició una exhaustiva búsqueda. En los últimos allanamientos secuestraron prendas de ropa con fluidos biológicos, en espera de saber si pertenecen a la víctima. Además, una pareja fue detenida en la ciudad bonaerense de Pergamino, con el secuestro de dos celulares y prendas de vestir que serán peritadas para determinar si pertenece a la joven de 20 años. El masculino fue arrestado bajo el cargo de delito de desaparición de personas, al igual que su esposa, una mujer de 29 años.

Siguiendo los pasos de búsqueda, y con similitudes en el caso de Loan Peña, el nene de 5 años que desapareció en Corrientes, desde el gobierno santafesino ofrecen una recompensa de 5 millones de pesos "para quien aporte datos sobre el paradero de Sofía Delgado".