Triple lesbicidio en Barracas: la única sobreviviente denunció revictimización y recusó al juez de la causa

El dolor y la angustia de aquella noche del 5 de mayo de 2024 se repite una y otra vez en la memoria de Sofía Castro Riglos, la única sobreviviente del brutal ataque ocurrido en el barrio porteño de Barracas, que terminó con la vida de su pareja en un claro caso de lesbicidio. Ahora denuncia irregularidades en la causa por la falta de diligencia reforzada en delitos de violencia de género y LGTBIQ+.

En las últimas horas, la sobreviviente recusó formalmente al juez Edmundo Rabbione, a cargo de la investigación. La denuncia apunta a la revictimización que atravesó durante el proceso judicial y a la falta de cumplimiento de la debida diligencia reforzada, un principio fundamental en los casos de violencia hacia mujeres y personas del colectivo LGTB.

La denunciante denuncia irregularidades en la causa por la falta de diligencia

La petición fue en el marco de que en estos seis meses, el juzgador mostró poca imparcialidad en la investigación : desde levantar la custodia de la pieza en la que ocurrió el crimen, en la estaban las pertenencias de las víctimas, hasta no reconocer que las víctimas eran dos parejas de lesbianas que convivían bajo un mismo techo, de acuerdo con la abogada Luli Sánchez, acompañante legal de Castro Riglos en conjunto con el colectivo YoNoFui.

El hecho, que conmocionó al país, ocurrió en circunstancias donde el odio por orientación sexual y género fueron evidentes. Sin embargo, según los abogados de Castro Riglos, la actuación del juez Rabbione no estuvo a la altura de las obligaciones internacionales que Argentina ha suscrito en materia de derechos humanos, como la Convención de Belém do Pará y los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El juez sacó la custodia policial del lugar de los hechos

Sofía teme que por las acciones del Juez de la causa, Fernando Barrientos, el único imputado sea liberado o el juicio resulte en una condena burlesca, por un crimen menor.

Como si el dolor con el que vive no fuera suficiente, la Justicia le da la espalda después de haber sido atacada en la madrugada mientras dormía: "En lugar de recibir protección, Sofía fue sometida a preguntas insensibles y a un trato que profundizó su dolor y vulnerabilidad. Esta situación no solo afecta su derecho a un debido proceso, sino que envía un mensaje de desprotección a todas las personas de nuestra comunidad", expresó Mariana Pérez, abogada de la sobreviviente, en una conferencia de prensa.

Piden Justicia y cuidado para Sofía, la única sobreviviente de la masacre en Barracas

La sobreviviente expuso sus temores, pero no fueron considerados: "Sofía le manifestó sus temores, por medio de un escrito de recusación, que busca respuestas del juez y de la Cámara, y pidió que si es necesario se aparte al juez E. Rabbione y asuma su lugar un magistrado o magistrada que aplique la ley de víctimas e investigue con perspectiva de género y respetando los derechos de las lesbianas en condiciones de igualdad, tal como la Cámara ordenó", explicaron desde el grupo legal que acompañan a la víctima.

Revictimización

En el comunicado, las abogadas de la mujer explicaron: "Sofía aportó pruebas de su vínculo amoroso y convivencia con Andrea desde 2022. También aportó pruebas de que sufrieron violencia por ser pareja igualitaria, dirigida a impedir su convivencia, con violencia verbal, física y sexual, y la desestimación de las diversas denuncias y reclamos frente a las agresiones".

Además, se planteó que el juez desconoce los intereses y derechos de Castro Riglos como sobreviviente, " violando la ley de derechos de las víctimas 27.372. Quiere quitarle el derecho a participar del proceso ampliamente y a ser asistida por equipos especializados, no convocó a la Unidad Fiscal de Investigación de Femicidios (UFEM) ni a la Dirección de Orientación a las Víctimas (DOVIC)".

A seis meses del lesbicidio, el juez da la espalda a los derechos de Sofía

En el escrito se manifestaron los malos manejos del juez: "Ha tomado una serie de decisiones que han afectado de manera negativa la investigación. Sofía recibió apoyo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y contactó a la experta criminalista Silvia Buffalini, una eminencia. La experta descubrió que el juez no puso en marcha los protocolos adecuados para investigar feminicidios , no preservó el lugar del hecho para medidas posteriores y no tomó recaudos básicos para cualquier homicidio"

Sofía Castro Riglos teme que el objetivo malicioso del juez sea correr el verdadero foco de lo que ocurrió aquella noche en Barracas: hacer pasar como que Fernando Barrientos quiso prender fuego el lugar, y no específicamente a las cuatro lesbianas convivientes, borrando así la historia y memoria de todas las víctimas.