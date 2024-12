Un avión privado chocó contra varias casas en San Fernando: hay dos muertos

Las imágenes son impactantes: una casa prendida fuego junto a sólo partes de una aeronave que terminó colisionando de manera dramática en la intersección de José Terry y Charlín, calle paralela al aeropuerto de San Fernando.

Las autoridades policiales confirmaron que dentro del avión viajaban el piloto y el copiloto. Aunque el avión impactó en varias propiedades, milagrosamente no hubo que lamentar más fallecidos.

El avión en cuestión es un Challenger 300, matrícula LV-GOK que, según la información oficial estuvo en pleno vuelo durante 34 minutos: a las 11.08 salió de San Fernando y a las 12.44 volvía desde Punta del Este.

Si bien todavía no brindó declaraciones, se supo que la aeronave es la familia de Jorge Brito, presidente de River Plate y dueño del Banco Macro.

Jorge Brito, presidente de River Plate

Al momento, se confirmó que los dos fallecidos son el piloto y el copiloto del Challenger 300. Se trata de Martín Fernández Loza (44) y Agustín Orforte (35).

La dramática secuencia tuvo inicio cuando el avión aterrizo en la pista del aeropuerto de San Fernando, más precisamente en la cabecera 5. Sin embargo, fue en ese mismo momento en el que se despistó, cruzando la reja de prevención. El reloj marcaba las 13.19.

Así quedó el avión tras el choque

El recorrido fatal llevó al avión a impactar entre los árboles, un auto y luego contra varias casas que están en las intermediaciones de San Fernando, según explicó la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Rápidamente, varias dotaciones de Bomberos trabajaron para extinguir las llamas y cuidar a los vecinos pues había combustible derramado en la zona del impacto.

Bomberos pudieron aplacar las llamas

Una de las vecinas afectadas declaró para El Trece: "Esa es mi casa. Yo estaba adentro. Estaba descansando y logré salir. Pudimos salir con mi nieta por la pared del fondo. Tuvimos que romper la pared para escapar. Ahora tengo parte del avión dentro de la casa, pero no nos dejan pasar".

Otra de las vecinas que vive en la zona contó que no es la primera vez que sucede un accidente aunque nunca había ocurrido uno de tal magnitud: "Yo me estaba bañando, mi bebé estaba durmiendo arriba cuando pasó. Tuve que salir corriendo a sacar a mi bebé y me dejaron entrar para poder vestirme. Estaba toda enjabonada cuando salí", contó más tranquila luego del impacto.

Las imágenes del accidente son impactantes

Al momento, la policía Científica y la Policía de Seguridad Aeroportuaria trabajan realizando pericias en las inmediaciones del accidente para intentar determinar qué fue lo que falló en el Challenger 300 que chocó contra varias casas en San Fernando.