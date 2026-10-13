Yankelevich reveló cómo fue el último encuentro entre Valentín y Giordano: "¡Le dijo de todo...!"

Gustavo Yankelevich reveló el momento en el cual la Justicia le otorgó la tenencia de sus nietos Valentín y Francisco, tras las acusaciones que el padre de ellos, Darío Giordano, lanzó como respuesta a la exposición de los maltratos físicos que desplegó sobre ellos cuando todavía vivían con él. Además, cuestionó lo que deslizó el acusado en relación a la influencia que habría tenido el empresario sobre la decisión final.

"Hay tres verdades: la tuya, la mía y la verdad. Los chicos están contando la verdad. No están contando su verdad. Así que no hay nada de poderoso, ni nada. Estuvimos tres años y medio lidiando en tribunales con jueces", sintetizó Yankelevich en relación a la respuesta de Giordano, en una entrevista que brindó a Radio Mitre, en la que respondió a la carta pública que mandó el ex marido de su hija Romina Yan.

"Él dice que fue sobreseído, claro, porque se cayó esto, no porque no haya sido culpable. No es inocente. Lo pueden absolver igual", explicó el empresario en relación al proceso. En el diálogo, también repasó las vicisitudes que enfrentó la causa, al pasar de un juez a otro y luego, al llegar a Casación, haber sido abordada por tres magistrados más, además de los defensores de menores y los peritos psicológicos.

El día en que se quedó la tenencia

Yankelevich explicó cómo fue el día en el que la Justicia desistió de revincular a Valentín con Giordano, a partir de un cruce que tuvo el entonces menor con su papá. "Todos les decían que tenía que encontrarse con su padre y él les decía que no quería verlo más en su vida. A ocho adultos", relató el empresario.

Dario Giordano aseguró que su ex suegro es una "persona poderosa".

"Cuando salen de ahí, que los esperaba afuera, la asistente social dice: 'Lamentablemente nos pidieron a nosotros que se vea con el padre y él no quiere, así que esto va a seguir'. Y ahí le dije: 'Valen, te lo pido por favor. Hacé el encuentro acá en la oficina de los asistentes sociales. Hacé la reunión acá y esto se termina'. Y le dijo a ellos: 'La hago'. Pusieron la fecha y se encontraron los dos ahí. Le dijo de todo, a tal punto que ahí se terminó. Me dieron la tenencia definitiva ese día", completó.

Así se dio cuenta de que no daba para más

Yankelevich recordó cómo, antes de que estalle todo, el mayor de los hijos de Giordano, Franco, le reveló la gravedad de lo que vivía en su hogar. "Un día en el almuerzo me dijo: 'quiero ir a vivivr con vos'. Me sorprendió. Le dije que le iba a preguntar al papá. 'Le voy a pedir si te deja una semana'", señaló. "Cuando fui a hablar con Darío me dijo: 'no, de ninguna manera. Franco es mío. Soy el dueño. Hasta los 18 años va a hacer lo que yo diga'. Y tenía 11 años. Faltaban siete", agregó enseguida.

"Ahí me di cuenta que estaba pasando algo raro. A la semana lo saqué a comer, no hablaba. A la tercera semana le dije 'decime qué te pasa'. Y me dijo: 'no, porque cuando hablaste con papá, después me pegó hasta desmayarme'. ¿Por qué te pegó? 'Papá me pega, pero ese día me pegó mucho'", confesó, con la anécdota más fuerte de las que relató hasta el momento de los maltratos de Giordano..

El empresario también reveló que, según lo que le explicaron los médicos, cuando Franco pone los ojos en blanco se trata de un tic de "alguien a quien le pegan en la cabeza". "Imaginate lo que fue para mí escuchar eso", lamentó acongojado. "Hubo casos muy emblemáticos. Que los escuchen cuanto antes porque no siempre se llega tiempo y cuando no se llega a tiempo, se perdió un chico", pidió cerca de finalizar.