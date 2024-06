Adorni confirmó cuándo se repartirían los alimentos mientras Leila Gianni trata de "juez militante" a Sebastián Casanello

El escándalo de corrupción y errores en la lógica de distribución de alimentos en la gestión de la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello es una mancha imborrable que además dejó sin alimentos a miles de comedores por una decisión política: no entregar alimentos a quienes pertenezcan a ideologías políticas específicas.

El conflicto que denuncian agrupaciones sociales y movimientos sindicales finalmente tuvo una resolución: en depósitos de Tucumán y de Buenos Aires tienen más de 6 millones de toneladas de alimentos que no se entregan. Ante este terrible problema, se dio aviso a la justicia y fue el juez Sebastián Casanello quien ordenó distribuir los alimentos acopiados de manera inmediata.

Sandra Pettovello

Claro que ante esta tarjeta roja, el gobierno reaccionó.., y de la peor manera. Fue Leila Gianni, que está al frente de la secretaría Legal y Técnica del ministerio que conduce Sandra Pettovello quien vociferó: "No vamos a permitir que jueces militantes nos digan cómo diseñar o ejecutar una política pública".

Además, Gianni aseguró que no hay alimentos vencidos y que, desde el lunes 3 de junio se empezaría a repartir el caudal de alimentos que no hasta ahora se venían guardando las Fuerzas del Cielo.

Leila Gianni

Sobre este mismo tema se expresó el vocero presidencial Manuel Adorni que contestó en su conferencia de prensa habitual que la ministra de Capital Humano no estaría dispuesta a renunciar: "Jamás, jamás, jamás estuvo por renunciar", dijo y confirmó: "Yo he hablado con ella estos días y jamás pensó en renunciar. A pesar de no poder entender lo que nos vamos encontrando en el camino cada día que avanzamos en el ordenamiento de Argentina".

Sobre el tema de los alimentos, confirmó: "Hoy -3 de junio-se iniciaba la distribución, hoy salía el primer cargamento. Siempre en la lógica de los alimentos que tienen una fecha próxima de vencimiento".

Barrios de Pie y una protesta frente a la Quinta de Olivos

Además, el vocero presidencial expresó que "no se van a repartir los alimentos que están destinados a otros fines" y aclaró: "Porque el reparto de alimentos a comedores y a personas vulnerables va por otra vía, por otro programa, por otro canal que nada tiene que ver con estos depósitos que se hicieron tan famosos en los últimos diez días", dijo.

Durante el fin de semana surgieron como cascada apoyos inconmensurables a la ministra Pettovello y se rumoreaba que podría haber sido una decisión desde la Presidencia, punto que fue desmentido por Adorni: "Fueron absolutamente genuinos. El Presidente no nos dio ninguna indicación colectiva y lejos estaría de hacer eso".

💣Bombita. Respaldaron a la Ministra Luis Petri (ministro de Defensa); Diana Mondino (Canciller); Mariano Cúneo Libarona (ministro de Justicia) y Luis Caputo (ministro de Economía).

Para despejar cualquier tipo de duda, Adorni proclamó que La Libertad Avanza es un espacio que trabaja en total paz y armonía: "Lo que no se termina de entender es que somos un equipo muy unido y efectivamente entiende el Presidente, como entendemos todos, que todos los días batallar contra la corrupción, todos los días batallar contra la peor bajeza que puede hacer un ser humano -que en el caso del ministerio de Sandra Pettovello, es jugar con la comida de los que menos tienen-, la verdad es que si no estamos todos juntos y no nos apoyamos entre todos, por supuesto que es una situación muy difícil".

Guillermo Francos también se inmoló

Guillermo Francos, flamante Jefe de Gabinete de Ministros salió al cruce por el tema alimentos acopiados y, desde su punto de vista tuvo una fuerte reflexión que terminó siendo una especie de autocrítica: "Había depósitos con cantidades importantes de mercadería, ninguna vencida por lo pronto. Que cuando la Ministra se enteró... Obviamente, una ministra que tiene tantas responsabilidades a su cargo, tiene que tener información sobre cuál es el estado de cada uno de esos depósitos de alimentos porque son para casos de emergencia, que ha habido varios este año", dijo.

Francos siguió: "Ella necesariamente tiene que tener en los depósitos frazadas, chapas, colchones, alimentos no perecederos para poder ofrecerlos en caso de emergencia. Cuando surgió todo este tema, primero está el caso de la yerba mate que es es un caso que habrá que investigarse, por qué se compraron esas cantidades y qué utilidad tenían esas infusiones en un caso de emergencia".

Federico Sturzenegger y Javier Milei

Además, ventiló algunos secretos de la reacción de Pettovello ante semejante problemática: "Cuando la Ministra se entera de la cercanía de la fecha de vencimiento de la leche en polvo, inmediatamente mandó a distribuirlas. Creo que muy bien ha planteado Federico Sturzenegger con el Presidente una nueva metodología para la utilización de alimentos en caso de emergencia que sea a través de una compra anticipada sin disposición de los alimentos pero sí con un punto para quienes ofrezcan una licitación e inmediatamente los distribuyan".

Y, como autocrítica Guillermo Francos explicó: "Capaz que un error fue no haber hecho esto de entrada porque no apareció la idea de hacerlo de entrada y tenerlo en un depósito".