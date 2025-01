Arrieta denunció penalmente a Nicolás Márquez por discriminar a Esteban Bullrich: "Vergüenza dan"

Lourdes Arrieta, diputada nacional por Mendoza, lanzó un tweet en el que expuso que realizó una denuncia penal contra el amigo personal y biógrafo de Javier Milei, Nicolás Márquez después de que se burlara cruelmente de Esteban Bullrich, ex ministro de Educación de la gestión de Mauricio Macri.

Arrieta expuso la actitud de Márquez que ninguneó a Bullrich con un tweet: "Se te conoce no por tu capacidad como funcionario sino por tu enfermedad, que ojalá puedas superar". Sobre eso, la diputada que fue eyectada del bloque de La Libertad Avanza, expresó: "Lo más bajo. Repugnantes dichos de Márquez... ¿y se dice ser cristiano católico? Vergüenza dan al espacio de LLA ", cuestionó.

Lourdes Arrieta

Horas más tarde, confirmó la denuncia penal: "Acabo de presentar una denuncia penal contra Nicolás Márquez, por sus declaraciones discriminatorias hacia el sr. Esteban Bullrich. Sus palabras vulneran la dignidad y los derechos de todos y son un mal ejemplo de pregonar las ideas de la libertad".

Además, confirmó: "Decir que una persona 'solo es conocida por su enfermedad' no sólo es una falta de sensibilidad y empatía: es discriminación", espetó Arrieta y siguió: "No podemos permitir que este tipo de discursos sigan perpetuando estigmas y exclusión en nuestra sociedad, y se difundan como naturales".

El posteo de Bullrich y la respuesta de Márquez

Arrieta también reflexionó: "No se trata sólo del sr. Bullrich; se trata de proteger a todos aquellos que enfrentan situaciones similares, porque como seres humanos no estamos exceptos (SIC) de nada". En la misma línea, aclaró: "Como sociedad, tenemos que valorar a las personas por quienes son, no por las circunstancias que atraviesan. El respeto al prójimo significa reconocer la dignidad de todos y rechazar cualquier forma de discriminación o prejuicio, y eso es libertad, no libertinaje".

La diputada reconocida por llorar a mares en varias ocasiones en el Senado, se inmoló y pidió disculpas al funcionario macrista: " Le pido perdón por ese lastimoso comentario y llevarlo ante la Justicia. Vivimos tiempos de furia, donde las redes sociales son fuente de inspiración e influencias en los más jóvenes y este tipo de comentarios, terminan tergiversando el pensamiento de muchos".

Nicolás Márquez

Una vez más, Lourdes Arrieta dejó claro que está lejos de ser parte del gobierno de Javier Milei. Si bien ya no pertenece al bloque de La Libertad Avanza y formó el propio llamado Fe, la diputada no deja de ir en contra del partido que la vio nacer y crecer políticamente: "No podemos permitir que el odio, los agravios y las descalificaciones hacia los demás (independientemente de su ideología, creencia o condición), sigan fomentándose en redes sociales y se proyecten en las conductas de jóvenes y adolescentes", expresó fulminante.