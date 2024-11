Bullrich redobló la apuesta, afirmó que irá "a la guerra" contra Di Zeo y le aplicó nuevas restricciones

Luego de que el Ministerio de Seguridad presentara una denuncia penal contra Rafael Di Zeo, jefe de la barra brava de Boca Juniors, luego de la difusión de un audio donde amenaza directamente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y cuestiona las medidas adoptadas contra miembros de La 12, en especial la prohibición de ingreso a eventos deportivos para Fabián Kruger y Fernando Gatica, dos de sus aliados, el Gobierno redobló la apuesta y le prohibió a Di Zeo ingresar a cualquier evento deportivo que se desarrolle a lo largo y ancho del país. "Aplíquese la 'Restricción de concurrencia administrativa' a todo evento deportivo en todo el territorio nacional a Rafael Di Zeo por tiempo indeterminado", reza la resolución 1167/2024 publicada durante la madrugada de este lunes en el Boletín Oficial.

La medida llega después de que Bullrich visitase el living de LN+ para cargar contra el barra brava tras el polémico audio, dirigido a una persona llamada Walter y aparentemente en referencia a la ministra de Seguridad. En la grabación, Di Zeo advierte sobre posibles consecuencias de la política de seguridad implementada por la ministra y su equipo. Se queja de que la ausencia de sus miembros en los estadios podría desencadenar violencia interna entre los hinchas y, en tono amenazante, alude a la posibilidad de represalias contra Franco Berlin, director de Seguridad en Eventos Deportivos y responsable del programa Tribuna Segura.

A este último lo menciona como objetivo de posibles agresiones. "El problema es que yo los necesito a ellos adentro [de la cancha]. Son los pibes que van y meten pechera por todo. Para que no se arme quilombo los mando a ellos. A ellos lo respetan. Si no están ellos van a tener quilombo, van a empezar a pelear por el poder los pendejos hasta que tengas un apuñalado y una boleta dentro de la tribuna. ¿Después quién se va a hacer cargo? Antes de hacer algo me tenés que decir 'mira, tengo que meter tres derecho de admisión' y yo te doy los nombres y lo sacas en todos lados. ¿Sos boludo? Hacen las cosas al revés", se lo escucha decirle Di Zeo a Walter.

El Gobierno le prohibió a Di Zeo el ingreso a todo evento deportivo a nivel nacional

Y agrega: "Si no hablamos y si la señora sigue haciendo lo que ella quiere de esa manera, que lo haga de esa manera. Nosotros vamos a hacer la nuestra, vamos a hacer quilombo, le vamos a pegar a los de ministerio. Cuando enganchemos a Berlín en Puerto Madero va a cobrar. ¿Quiere que vayamos a la guerra? Vamos a la guerra". Consultada al respecto, Bullrich dijo que no haría "arreglos" con mafias y reafirmó su compromiso de enfrentar el poder de las barras bravas. "Nosotros estamos en guerra contra todas las organizaciones criminales, contra todas las mafias, contra todo aquel que no cumpla la ley", advirtió la funcionaria.

Además, la ministra sostuvo que "lo que dice Di Zeo es que él quiere ser el garante del manejo dentro de la cancha" y sentenció: "Él quiere hacer lo mismo, 'la cancha es mía, yo mando tres, esos son los que ordenan' y, como dice él, 'a dos o tres boludos los pones en esa listita y vamos a hacer la guerra'. Conmigo un arreglo, no existe. Él, de alguna manera, lo que plantea es que si las cosas no se hacen como él dice, vamos a la guerra. A estos mafiosos les vamos a hacer la guerra. No tengo ningún problema. Esa es la condición por la que soy ministra, para combatir, no para ser condescendiente con estos señores, con estas barrabravas, sino para combatirlas con todas las fuerzas".

La primera reacción de Bullrich tras escuchar el audio de Di Zeo

Como reacción a las amenazas, el Ministerio de Seguridad implementó una sanción de restricción de concurrencia administrativa contra Di Zeo, prohibiéndole la entrada a cualquier evento deportivo en Argentina por tiempo indefinido, medida formalizada en la resolución 1167/2024 y publicada en el Boletín Oficial. En esta norma, el Gobierno argumenta que las amenazas de Di Zeo representan un peligro hacia la integridad física de las autoridades de seguridad y el personal de control en los estadios, por lo cual la restricción es necesaria para prevenir potenciales conflictos. De esta manera, esta norma se suma a otras medidas previas impuestas por el gobierno contra Di Zeo y otros miembros de La 12, especialmente tras los incidentes en Córdoba donde se identificaron armas de fuego en su posesión antes del partido contra Estudiantes.