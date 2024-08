Caputo bajó el Impuesto País para los importadores, pero se olvidó del dólar tarjeta de la gente

El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, anunció que desde el próximo lunes cambiará el Impuesto País al 7,5, desde el 17,5 que había dejado meses atrás de forma provisoria, y reconoció que la decisión había sido para tener poder de fuego en las negociaciones por la Ley Bases. Además, defendió la quita de subsidios que criticó el jefe de Gobierno, Jorge Macri, decretó que el kirchnerismo "murió" y que no vuelven más, y elogió al presidente Javier Milei y el veto contra lo votado en el Senado en relación a los jubilados.

"El lunes baja el Impuesto País lo que en su momento subimos de 7,5 a 17,5, que yo dije que iba a ser temporal, que era para ganar poder de negociación en una situación en la que nosotros queríamos pasar la Ley Bases y estábamos en inferioridad de condiciones", confirmó ante Radio Rivadavia. "Teníamos que mostrar que podíamos ir a equilibrio fiscal solos, y en ese momento esa era la única posibilidad. Siempre dije que iba a ser provisorio, por supuesto no me creyó nadie, porque todo el mundo dijo: 'Cuando sube un impuesto en la Argentina no baja'", añadió.

"Creo que en septiembre vamos a ver una baja de precios. Nos hemos juntado con muchas cámaras para transmitirle que la gente tiene que recibir confianza. Construir esa relación es de los dos lados: nosotros con las industrias, pero de las industrias con la gente también. Porque si la gente ve que sacamos el Impuesto País y ellos no reciben nada, ¿de qué sirvió?", analizó el ministro. "Lo importante es que entiendan que entre todos se tiene que construir un nuevo modelo. No sirve especular porque es pan para hoy y hambre para mañana", añadió.

Luis "Toto" Caputo presentó una baja del Impuesto País.

"Argentina es un país inteligente en el sentido de que es un país rico, el problema es que hacía las cosas mal y, obviamente, te va a ir mal. Si pasás de eso a ser el mejor alumno. Hoy somos ejemplo porque tenemos superávit fiscal, comercial, de cuenta corriente, energético. Obviamente, ahora te va a ir bien, porque hay una causa", aseguró Caputo.

El Impuesto País atenta directamente a quienes importan y que muchas veces compiten con la industria local, con los productos traídos del extranjero. En ese sentido, el funcionario no anunció cambios respecto al dólar tarjeta que afecta a los consumidores llanos que, por ejemplo, compran afuera por internet.

La interna con Jorge Macri

De cara a la afirmación de Macri acerca de que sin subsidios las empresas de transporte "van a colapsar o las tarifas van a aumentar", polemizó Caputo. "Lo que estamos haciendo es igualar la situación que existe en todas las otras provincias del país con Ciudad y Provincia de Buenos Aires. La Nación tiene jurisdicción solamente en lo que son las líneas interjurisdiccionales, el resto es jurisprudencia de los gobiernos y los municipios", explicó.

Jorge Macri se pronunció contra la quita de subsidios nacionales al transporte de pasajeros.

"No tiene ninguna lógica. ¿Por qué el contribuyente de Misiones o de Entre Ríos tiene que estar subsidiando al que viaja en colectivo en Capital? Eso no quiere decir que no pueda tener subsidios, quiere decir que lo decide Capital", argumentó el ministro. "No es un tema nacional. No tengo forma de justificar eso porque sino va a venir (Alfredo) Cornejo de Mendoza, (Gerardo) Zamora de Santiago del Estero a preguntarme: '¿Por qué no me subsidias a mí?'", graficó.

Por otro lado, recordó que todavía mantienen la tarifa social de 5,3 millones de ciudadanos y, además, que subsidian las 113 líneas interjurisdiccionales. "El otro día lo vi al ex presidente (Mauricio) Macri y le dije: 'No entiendo qué es lo que están (planteando). Le estamos pagando por adelantado'. Tengo una buena relación con él. Me dijo: 'Bueno, lo que pasa es que Jorge quiere que se pague por goteo'. Lo que pasa es que eso implica ciertos procesos. Pero de ninguna manera es que no estamos cumpliendo. Lo pagamos y por adelantado", filtró Caputo.

A su vez, el ministro señaló que anunciarán otras medidas para bajar "el costo argentino" que golpearán la inflación. "Mientras nos mantengamos en el orden macro, esa baja se va a continuar. Siempre entendiendo que la inflación es un fenómeno monetario, tengamos en cuenta que Argentina es un país que ya no emite más pesos", detalló. "La realidad es que las condiciones están dadas para que la inflación siga bajando", añadió.

Sobre el kirchnerismo

"A mí me sorprende que la gente los haya aguantado 16 años. Que la gente haya aguantado mentirosos seriales durante 16 años. La gente aguanta porque le sacó la ficha a ellos. La mayoría los odia. Entonces aguanta porque se da cuenta que ellos fueron una lacra y que durante 16 años lo único que hicieron fue mentirle a la gente, robarle", acusó Caputo en su entrevista con Jonatan Viale.

"Los aguantaron porque genuinamente fueron engañados. Por eso le doy mérito al presidente, porque la persona que logró desenmascarar la mentira del relato kirchnerista, es Milei. 'Ahora es otra época', pero porque lo logró él con sus formas, sus explicaciones y todo", afirmó el funcionario.

"Yo creo que no vuelven más. Creo que murió realmente el kirchnerismo. Pero no porque subestimo al kirchnerismo, sino porque no subestimo a la gente. Creer que puede resurgir, es subestimar a la gente. La evidencia empírica es tan concluyente en todo sentido, que hay que subestimar demasiado a la gente para creer que esa calaña puede volver", remarcó el ministro.

Luis "Toto" Caputo y Javier Milei

Al mismo tiempo, relativizó sus dichos cuando bajó a tierra su pronóstico. "No vas a cambiar 100 años de historia y 16 de populismo extremo en seis meses, pero sí pueden empezar a ver los frutos de lo que se está haciendo. Muchos sectores se están recuperando a dos dígitos", aseguró.

Veto a las jubilaciones y elogios mutuos con Milei

Caputo reconoció que con el Presidente existe la admiración mutua. A su vez, indicó que coincide totalmente con el veto que hizo sobre el aumento de las jubilaciones que se trató la semana pasada en el Senado de la Nación. "Es un tema 100 por ciento político. A la gente que votó eso no les importan los jubilados. Nada. Porque estuvieron en el gobierno, los mismos que te prometían que iban a terminar con las Lelics y las multiplicaron por 20 y sólo el último año le sacaron un 30 por ciento a los jubilados, en un contexto en el que, además, gastaron una ponchada de plata. No es que hicieron un ajuste", reflexionó.

"Nosotros vinimos y, teniendo que hacer un ajuste brutal producto del despilfarro que habían hecho ellos, le estamos pagando a los jubilados un 5,5 por ciento desde que asumió Milei. En pleno ajuste le estamos recomponiendo a los jubilados y vos, que en pleno gasto los mataste, resulta que ahora sí te importan. Esto no es un tema de jubilados, es un tema político en donde quieren voltear al gobierno", denunció el ministro.