Celeste Oyola, sobreviviente de Cromañón, habló sobre la serie de Prime Video: "Que se desarmen esos mitos instalados"

El pasado 8 de noviembre, Prime Video estrenó una miniserie que aborda la tragedia de Cromañón, ocurrida el 30 diciembre de 2004 en Buenos Aires mientras el grupo Callejeros cerraba su año musical. A partir de la ficción se narra el suceso, centrado en las experiencias de un grupo de adolescentes antes, durante y después del devastador incendio en el boliche República Cromañón. Aunque busca mantener viva la memoria de esta tragedia, la serie introduce diferencias significativas entre la realidad y su adaptación.

A través de 8 capítulos, la producción audiovisual opta por explorar el impacto de la tragedia desde una perspectiva personal e íntima, enfocándose en las vivencias de Malena Guzmán, una joven artista de 19 años. Mientras que el evento real afectó a miles de personas, el film la historia se concentra en un círculo reducido, resaltando la resiliencia, el trauma y las relaciones interpersonales. Este enfoque contrasta con la magnitud social de lo ocurrido, que involucró a sobrevivientes, víctimas y sus familias en un contexto de corrupción e irresponsabilidad institucional.

Prime Vídeo estrenó la serie "Cromañón"

Si bien, la producción trató de reflejar lo que se vivió aquel fin de año del 2004, no deja de ser una ficción. En este contexto, BigBang dialogó con Celeste Oyola, sobreviviente de la tragedia Cromañón: "El 30 de diciembre nos juntamos en un kiosco que quedaba enfrente de la sala, yo vivía en Villa Silvina, salimos siempre en micro. Nos juntamos con amigas y fuimos todos juntos para Cromañón: fue una previa muy linda, había ido yo a las tres fechas y ese era el último show del año, así que estábamos todos muy felices ", relató sobre el recuerdo que le queda en su memoria a 20 años del hecho. Esta parte de la historia se reflejó en el film: un grupo de amigos se juntaron y partieron para el recital en micro, cantando y divirtiéndose.

Si bien se trata de fanáticos de Callejeros, los productores de este producto fílmico decidieron no usar las canciones de la banda. Esto llamó la atención de todo aquel que miró la serie y se preguntó: ¿por qué no suena la música de Callejeros? Durante el transcurso de los hechos los personajes tararean distintas canciones para contextualizar musicalmente el año 2000: Intoxicados, Las Pelotas, Jóvenes Pordioseros, La Renga, Ratones Paranoicos, Los Pérez García y Ojos Locos, son algunas de las bandas que pueden escucharse.

Aquel día, Celeste se juntó con amigos y fueron en colectivo al recital de Callejeros

Según trascendió, la producción de la serie de Cromañón solicitó un permiso a Pelo Music, sello que edita el catálogo de la banda, pero el grupo declinó la propuesta, algo que finalmente no sorprendió a los creadores, ya que la banda no se involucró en la lucha de los sobrevivientes, así como se desligó de las responsabilidades, ubicándose como víctimas de la negligencia de un boliche habilitado bajo negocios con la política.

" Yo particularmente me quedé en el piso, con mucha gente encima ", comenzó su relato Celeste, sobre el momento en que aquella bengala tocó el techo del lugar, cubierto por materiales inflamables y el lugar comenzó a prenderse fuego. En aquel momento, donde el cuerpo actúa por supervivencia, la entrevistada recuerda pensar en su familia, particularmente en su mamá: " Ese sentimiento de poder volver a casa y que ella me abrace ".

Una mentira mediatizada

Cuando la noticia del incendio llegó a los medios nacionales, periodistas y opinólogos trataron de instalar la responsabilidad en diferentes personas: desde políticos hasta trabajadores que se encontraban aquella noche en el boliche, así como también responsabilizando a los fanáticos de la banda.

Fue así que durante 20 años, se transmitió el funcionamiento de una guardería en el baño, donde padres dejaban a los menores para disfrutar del recital: "Es al dio de hoy que yo menciono que estuve en Cromañón y me siguen preguntando por una guardería en el baño, que nunca existió", desmintió esa versión Celeste.

Según la entrevistada, aquella noche existió una trabajadora en el baño, quien "realmente estaba trabajando en condiciones completamente precarizadas, y que estaba comprometida y solidarizada", comenzó defendiendo a aquella persona que durante dos décadas quedó señalada por los medios y que políticos trataron de usar su nombre para salvarse de las condenas judiciales.

"Calor, 28 de diciembre, me baja un poco la presión y voy al baño a tomar agua. El chabón cortaba el agua y ella me sienta en su silla de trabajo y me va a buscar una botellita de agua. Al otro día cuando llego, lo primero que hago es ir a saludarla para agradecerle y tenía preparada botellitas de agua por si volvían a cortar el agua", recordó.

Celeste Oyola abrió el "baúl de los recuerdos", donde encontró imágenes antes de la tragedia de Cromañón

Según Celeste, sobre esta trabajadora se instalaron una de las "mentiras más grandes", que luego se desmintió ante la justicia; sin embargo, los medios nunca salieron a revertir sus palabras: " Desarmar esos mitos me parece una de las conquistas más grandes que puede hacer la serie ". La imagen de esta mujer quedó reflejada en la producción de Prime Video, quien en la ficción pierde la vida al tratar de ayudar a las personas a salir.

Perder la vida por el otro

Así como esta mujer, en la ficción, murió por ayudar a los demás, otro protagonistas no resistieron al humo tóxico producido en el incendio: jóvenes que lograron salir pero que regresaron al recinto en busca de un ser querido, o simplemente para ayudar a quienes no podían salir por su cuenta.

"Me parece fundamental enmarcar esa solidaridad que hubo esa noche, que la serie lo pone en manifiesto y pone como protagonistas esos pibes que dieron la vida uno por los otros", confesó Celeste, que también recordó: "A mi me salvó la vida alguien que no sé quién es , y a quién voy a estar agradecida de por vida".

La serie refleja como algunos jóvenes dieron la vida por ayudar a salir a otras personas

Aquella noche, Oyola logró salir gracias a que inconscientemente movió un brazo y otra persona la vio. Al salir de las instalaciones, comenzó lo que ella todavía no sabía, era una segunda oportunidad de vivir.

Desde este contexto, intenta honrar el estar viva, dar voz a la tragedia, tanto para sanar su dolor como para velar a aquellas personas que no lograron sobrevivir: los hospitales, las morgues y hasta las mismas veredas del barrio de Once quedaron grabadas con los cuerpos sin vidas de aquellas 194 personas que murieron en Cromañón.

Post Cromañón

La serie refleja momentos clave en el devenir del post Cromañón: el juicio contra los responsables del boliche y el rol de Callejeros. En una escena, un grupo de sobrevivientes y familiares de víctimas debaten si Patricio Fontanet y su banda fueron responsables de lo sucedido, dándole forma a un debate que aún hoy persiste.

Las posturas de los personajes, algunos a favor de la banda y otros en contra, redondean un momento de enorme importancia: "Los primeros días fueron muy complicados. Hubo varias víctimas fatales. Fue mucha oscuridad de repente, en una edad muy temprana, yo tenía 19 años", contó sobre cómo vivenció los días después de la tragedia: refugiándose en su familia y amigos, quienes formaron una red de contención y la ayudaron a transformar el dolor.

Actualmente, Celeste logró transformar su dolor y lucha para reescribir la verdad de Cromañón

"Creo que esos capítulos donde ellos están organizándose, tanto padres como sobrevivientes, marcan y hablan bastante de las diferencias que hubo a la hora de ponernos de acuerdo", reflexionó sobre una parte de la realidad que quedó representada en la serie de Cromañón. Así como también a la hora de mostrar un Estado ausente; y aquellas personas que no estaban a favor de lo que dictaminó la justicia y tantas otras que no lograron empatizar con los sobrevivientes, sino enmarcarlos dentro de estereotipos: " Cromañón es en gran parte una de las pocas masacres que tiene condena firme : con juicios, y culpabilidades, con condenas cumplidas. Se pudo dar un cierre".

La serie Cromañón combina memoria histórica y ficción, priorizando la experiencia personal sobre los hechos documentados. Aunque logra un balance entre entretenimiento y reflexión, es importante diferenciar entre la representación artística y la realidad histórica para no perder de vista las lecciones que dejó esta tragedia: "Me gustaría que los medios nos acompañen a volver a escribir la historia. Que se hable de esta juventud comprometida, que se desarmen esos mitos instalados sobre quienes éramos y que conozcan verdaderamente quiénes somos, qué supimos hacer con Cromañón", culminó Celeste Oyola sobre su deseo de lo que le gustaría que pase de ahora en adelante tras el estreno del film.