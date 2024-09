Desde Wall Street, Milei le contestó al papa Francisco: "No tienen cerebro los que hacen ese comentario"

Javier Milei aterrizó el pasado sábado por la noche en Nueva York y en la jornada del lunes 23 de agosto brindó un discurso en la bolsa de Wall Street. Allí infló el pecho y se consideró uno de los salvadores de la economía argentina, elaboró elogios para su ministro de Economía Luis Caputo y hasta le tiró un palito al Papa Francisco.

"Estamos comprometidos con hacer el mejor gobierno de la historia y estamos convencidos de que lo vamos a lograr", dijo en un fragmento del discurso pronunciado ante 200 personas que esperaban para dar inicio a las operaciones del día.

La comitiva con la que viajó el presidente

Milei no sorprendió, al menos a los argentinos con su alocución en la que pronunció -tal vez- su único plan de gobierno: "Nuestro compromiso con el equilibrio fiscal es inquebrantable y no estamos dispuestos a negociar bajo ningún punto de vista el equilibrio fiscal", explicó.

En esa misma línea, se enorgulleció de llevar adelante la "reforma estructural más grande de la historia" y explicó que si hay un objetivo que tiene en la mira, ese es lograr que Argentina se convierta en "el país más libre del mundo".

Lo que llamó mucho la atención fueron las sacadas en cara al gobierno anterior en medio de un contexto totalmente distinto al que se vive en Argentina. Expresó que "al momento de arribar al gobierno, básicamente Argentina estaba al borde de lo que hubiera sido la peor crisis de su historia. Combinaba los elementos de las tres más grandes crisis de la historia argentina", expresó y le sirvió para jurar y perjurar: "No estoy dispuesto a sacrificar el déficit fiscal".

En ese sentido, dijo que su gobierno nunca se quejó de la "herencia", sino más bien la "describen". Y allí aprovechó para ensalzar la gestión de algunos de sus funcionarios: uno a uno, recibieron su reconocimiento en Estados Unidos. Patricia Bullrich por lograr que no haya "piquetes durante cuatro meses", Federico Sturzenegger por "reformar a fondo la economía" y, sobre el ministro de Economía, expresó: "Gracias al extraordinario ministro Toto Caputo (se) había alcanzado el superávit financiero" y, con futurología de por medio, analizó: "(Caputo) Va ser recordado como el mejor ministro de Economía de la historia porque está haciendo una tarea enorme".

Javier Milei con Patricia Bullrich

Y, si hay un responsable de cómo se gestionan las grandes partidas de dinero para la sociedad es la gestión de Caputo que hace sólo pocas semanas vetó la ley de movilidad jubilatoria que aumentaba el salario de los trabajadores retirados en 17 mil pesos. Sobre esta jugada política, Milei justificó que si se la aprobaba exterminaría "el futuro de los jóvenes".

Además, le tiró un palito al papa Francisco que condenó enfáticamente el gobierno de Milei -sin nombrarlo- por gastar dinero en gas pimienta y reprimir antes que alimentar las políticas sociales que ayudarían a los más desprotegidos. Sin dejar escapar su nombre, Milei advirtió: "Muchos me cuestionan la política social. Dicen que no tenemos corazón, yo diría que no tienen cerebro los que hacen ese comentario", dijo.

Milei no quiso dejar desconformes a los grandes magnates que lo miraban y prometió lo que hace mucho no parece tener rumbo: "Vamos a liberar el cepo cuando la tasa de inflación sea cero", explicó; sin embargo no dio ningún análisis al respecto. En esa misma línea aclaró: "Lo que necesitamos es coraje, y si hay algo que me sobra es coraje" y, para terminar, fue determinante: "Argentina se está poniendo de pie, abrazando las ideas de la libertad, estamos comprometidos a hacer el mejor gobierno de la historia, queremos ser un faro de luz para que dejen las ideas socialistas".

💣Bombita. Milei se entrevistará por tercera vez con el Director Ejecutivo de Tesla, Elon Musk, a las 12.30, luego de sus intercambios en Texas, en la fábrica de Tesla, y en Los Ángeles, en el marco del encuentro convocado por el Instituto Blinken.

Los planes de Milei en yankeelandia

Milei no viaja sola. Lo acompañan el ministro de Economía, Luis Caputo; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; y la canciller, Diana Mondino.

El libertario se centrará en cuestionar la Agenda 2030: allí no se espera otra cosa que el presidente niegue la agenda por la que pelea todo el mundo. No es la primera vez que el libertario rechaza el cambio climático y las políticas de igualdad de género, por lo que se dedicará a profundizar estos dichos.

También dedicará algunos minutos de su exposición a cuestionar el "alineamiento" de la ONU con la República Popular China, gobernado por el Partido Comunista Chino. "El Presidente está más alineado con los valores occidentales", admitió una fuente del entorno con injerencia en sus discursos.

Concluirá la jornada de hoy con un encuentro con el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos. Allí se espera que Javier Milei tome la palabra en un extenso discurso que durará en torno a los setenta y cinco minutos.