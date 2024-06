Diana Mondino festejó el cierre del Ministerio de Mujeres pero le pararon el carro: "¿Sandwichitos de Diana Mondiola?"

La noticia se confirmó durante la tarde noche del 6 de junio: finalmente, el ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) fue cerrado. El gobierno de Javier Milei lo conformó a través de un comunicado en el que se habla sobre reducir el Estado a su mínima expresión mediante la eliminación de "los organismos politizados".

Ese mismo comunicado, fue publicado por el vocero presidencial Manuel Adorni que, a través de sus redes sociales oficiales posteó la carta y expresó: "Fin".

Mujeres en lucha por el aborto seguro, legal y gratuito

El MMGyD, que estuvo en la órbita del Ministerio de Justicia fue cerrado con la excusa de que: "Fue creado y utilizado por la administración anterior con fines político-partidarios, para propagar e imponer una agenda ideológica, contratar militantes, y organizar charlas y eventos", según rezaba el comunicado oficial de presidencia.

Comunicado oficial de la oficina presidencial

Desde el gobierno libertario expusieron: "Ninguna de sus acciones concluyó en la baja del índice del delito. Por el contrario, el pueblo argentino fue testigo de su sesgo ideológico en la defensa discriminatoria de las víctimas".

Además, se atribuyó el cierre a "auditorías" que habrían encontrado irregularidades "en el área de la Subsecretaría de Género existía una clara superposición de funciones con distintas agencias gubernamentales que se dedican a la misma tarea".

Milei y su plan motosierra

Y, después de denunciar esas supuestas maniobras, comunicaron: "Esta decisión responde a nuestro compromiso con la transformación, eficientización y reducción del Estado, continuando siempre con la defensa y protección de la ciudadanía contra la violencia".

Reacciones y entredichos

Miles de mujeres y diversidades expresaron el total repudio por el cierre del ministerio donde funcionaban áreas específicas para la prevención y tratamiento de casos de violencias por cuestiones de géneros.

En la misma jornada del cierre de esa área estatal, algunas de las trabajadoras coparon el espacio público para visibilizar que, además de perderse las políticas públicas para casos de violencia contras la mujeres, cientos de personas se quedarían sin trabajo.

La respuesta de Diana Mondino

💣Bombita. El plan de Javier Milei parece cumplirse a la perfección: pretende despedir a alrededor de 75 mil personas trabajadoras del Estado.

Una de las respuestas más provocadoras que se encontraron en redes fue tal vez la de la canciller Diana Mondino que comentó en la publicación de Adorni. Allí expresó orgullosa: "Saluden al Ministerio de Mujeres y Sandwichitos que se fue".

Diana Mondino

Las reacciones a esa reacción fueron impresionantes. Por su lado, el periodista Pablo Duggan expresó irónico: "¿Sandwichitos de Diana Mondiola?"; "Ojo con mandar saludos a los que 'se van...'"; "Ocupate de resolver lo de los swap pelotud4", le respondió con un poco más de virulencia otro usuario; "Sí, también te hiciste la canchera con China, con Lula, etc etc y te salió muy bien...", le recordaron. "El ministerio de ordenamiento odontológico también debe haber cerrado sino no se explica tu irremediable abandono, Diana corazón de sarro", dijo otro usuario.

Sin embargo, hubo otros comentarios que expresaron la fascinación en cuanto al cirre del ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad: "Te quiero mucho", dijo una cuenta que a todas las luces parecía un bot; "Jajaja excelente"; "Hasta nunca!!", dijeron algunos otros usuarios.