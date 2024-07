Dramáticas ausencias al Pacto de Mayo en Tucumán: ni la Corte Suprema ni la Coalición Cívica asistirán

El Pacto de Mayo está cada vez más cerca. A las 0:00 del de julio, Javier Milei estará firmando el pacto que lo obsesiona con varios jefes políticos, referentes de derecha y ultraderecha, bloques dialoguistas y algunos peronistas que se dieron vuelta.

Sin embargo, lo que más llama la atención son las ausencias que se confirmaron a último momento: los miembros de la Corte Suprema de Justicia por un lado y, por el otro la Coalición Cívica .

En cuanto a los cuatro miembros de la Corte, se confirmó que no asistirá ninguno de ellos y tampoco dieron muchas explicaciones. Sin embargo, lo que sí se supo es que Ricardo Lorenzetti está de viaje y con eso justificó la ausencia a Milei; según Infobae, fue él mismo quien llamó para justificara su silla vacía.

Lorenzetti explicó: "Por un lado porque el Pacto de Mayo iba a ser para el 25 de mayo, no para el 9 de julio. Y además porque la Corte no tiene programado para la semana que viene ningún tipo de acuerdo de ministros porque empieza la feria judicial de invierno".

Miembros de la Corte Suprema de Justicia

En cuanto a Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, solo se supo que no asistirán pero no dieron explicaciones al respecto.

La otra ausencia que sorprendió es la de la Coalición Cívica y quien confirmó la ausencia es Juan Manuel López, titular de la Coalición Cívica (ARI) que explicó: "No vamos a ir, pero no hacemos de eso un tema. Estamos siempre para dialogar en el Congreso, la invitación fue muy frugal. Coincidimos en el los puntos, pero no está muy claro el objetivo".

Juan Manuel López, titular de la Coalición Cívica

Además confirmó: "Es una vigilia por el 9 de julio y está más que nada direccionada a los gobernadores, nosotros hicimos nuestro aporte en la Ley Bases, en el paquete fiscal, ayudando a que salga, marcando límites, haciendo correcciones y vamos a estar para discutir todos los temas que proponga el Presidente porque es nuestro trabajo y nuestra vocación".

También explicó que los objetivos del pacto no están para nada claros: " No sé bien de qué se trata, qué se firme y cómo. Es un acuerdo y le da más entidad a los gobernadores porque la Argentina tiene pendiente una discusión de recursos, en este contexto de falta de dinero, de cuánto ponen en ese ajuste Nación y las provincias. El principal conflicto se traduce ahí", explicó López.

El Pacto de Mayo: Punto por punto