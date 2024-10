El movimiento de Donald Trump que fastidiará a Javier Milei

Javier Milei se desmayaría. Es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump del que es fanático, llegó a una casa de Mc Donalds sólo para enfrentar a Kamala Harris, su contrincante de las elecciones que se celebrarán el martes 5 de noviembre de 2024.

En una desesperada carrera política contra Kamala, Trump le hizo frente a los dichos de la candidata que aseguró haber trabajado en la cadena de comida chatarra, algo que el republicano quiso desmentir de manera precipitada y por eso fue él mismo quien cocinó un par de papas fritas.

Trump cocinó el alimento al que Milei le tiene fobia

"I like my fries like I like my President 's hair... GOLDEN!!!" (me gustan mis papas fritas iguales al cabello del mi presidente, ¡doradas!), expresó Trump en su cuenta oficial de Instagram y disparó: "Con esto ya trabajé 15 minutos más que Kamala, que jamás ha trabajado aquí".

Sucede que Harris expresó que durante 1983 trabajó en la cadena realizando funciones como atención en la caja registradora, en la máquina de helados y en la freidora, tres puestos en los que probó suerte el multimillonario Trump.

Desde California, el presidente del que es fanático Milei, contestó a Harris que su equipo de campaña no logró comprobar que ella pasó por ese lugar de trabajo.

Así las cosas, Milei estará sufriendo solo con ver las fotos de Trump cocinando papas fritas, algo que él no puede ni ver pues les tiene alergia. La información fue confirmada durante una de las mesas de Mirtha Legrand en la que estaba invitado Ernesto Tenembaum: " Había un quilombo con las papas fritas . Lo que había trascendido es que en un momento en una cena, en medio de la campaña electoral, Guillermo Francos había pedido papas fritas y Milei hizo un escándalo a los gritos pelados, no pudo tolerar la papa frita en el plato ", contó el periodista de Radio con Vos.

Papas fritas cocinadas por cordobeses para manifestarse en contra de la visita presidencial a esa provincia

Además, el periodista dio más detalles: "Era una parrilla y servían cosas de parrilla, e iban pidiendo bandejas. Eran 15 mozos que venían juntos y de pronto aparecen los 15 con papas fritas y Milei se para en la cabecera, levanta los brazos y empieza: ' No, ¡papas fritas no! '", contó.

Otra vez que se confirmó esta misma afección es cuando la chef del programa de Mirtha, Jimena Monteverde tuvo que cambiar las papas fritas por vegetales y un risotto crocante. Javier Milei que estaba de invitado en esa oportunidad, expresó entre risas: " Hay gente que es alérgica ", y ella contestó: "Sí, sé todo".

Make Argentina great again

Milei tenía una sola obsesión: conocer al ex presidente Trump. Es por ello que, en sus primeros viajes a Estados Unidos, congenió con el empresario Elon Musk para asistir a reuniones donde también estuviera el líder estadounidense. Finalmente, la foto tuvo lugar pero lo que no se esperaba el libertario eran los elogios que seguirían.

Donald Trump y Javier Milei

Corría el 13 de agosto de 2024 cuando, meses después de la improvisada foto, Trump expresaba en sus redes sociales oficiales: "Es una nueva cabeza de un lugar llamado Argentina", dijo y siguió: "Es genial, y es un gran fanático de MAGA", siglas que refieren al "Make America Great Again" (en español, "Hagamos a Estados Unidos Grande Otra Vez").

Donald Trump definió en pocas palabras a Javier Milei: "Hizo su campaña con MAGA y lo llevó al extremo. Escuché que está haciendo un trabajo genial. Está haciendo 'Hagan Argentina Grande Otra Vez', y le está funcionando fantásticamente", destacó el republicano.