Encolerizado, Francisco Paoltroni apuntó contra Santiago Caputo: "Es el responsable de la pérdida de credibilidad del gobierno"

Francisco Paoltroni, senador de La Libertad Avanza tira de la cuerda y tensa a más no poder la relación entre él, el presidente de la Nación Javier Milei tras su proposición de que Ariel Lijo sea juez federal y ahora Santiago Caputo, el funcionario inamovible del espacio libertario.

En una charla con el periodista Jonatan Viale, comentó la designación de Lijo sería un error garrafal en la gestión: "Alguien del entorno del presidente ha recomendado a Ariel Lijo, que le está haciendo mucho daño a la confianza y a la credibilidad del presidente de la Nación y de todos los que componemos el gobierno", expresó contundentemente.

Francisco Paoltroni

En esa misma línea alegó: "El Presidente manda el pliego al Senado pidiendo acuerdo y ahora está en la responsabilidad de cada Senador prestar o no acuerdo y fundamentar o no por qué sí o por qué no".

Siguiendo lo expresado en campaña respecto a la abolición de la casta en los ámbitos políticos y judiciales, Paoltroni analizó: "Ahí es donde los que vinimos a hacer una Argentina distinta, jamás podemos prestar a todo para este juez que tiene los peores antecedentes conocidos en la historia argentina en la demora de las causas, en lo escandaloso de sus fallos, en los fallos revocados que tiene y en mi caso particular de haberlo salvado a Gildo Insfrán de la condena", expresó con vehemencia sobre el actual gobernador de la provincia de Formosa.

Santiago Caputo

Sobre Insfrán expresó: "A su vez, ahora que los formoseños estamos esperando una condena de la Corte para terminar con las reelecciones indefinidas, proponen al juez que ya salvó a Insfrán".

Paoltroni no pudo contener su bronca para con Santiago Caputo a quien responsabiliza de ejercer presión e influencias sobre la designación de Ariel Lijo. Al Senador se le soltó la cadena: "Santiago Caputo, es el responsable de la pérdida de credibilidad del gobierno", dijo y continuó: "Yo no voy en contra de las políticas, al contrario soy el que más ha defendido toda la política económica y las ideas de la libertad. En este momento estoy protegiendo al presidente de la Nación", finalizó.