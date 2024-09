"Es muy grave": el video del ataque a la nena de 10 años que desbarata la fake news que instaló el Gobierno

El caso de Fabricia, la nena de 10 años atacada por los efectivos de la Policía Federal en la zona del Congreso luego de que la Cámara de Diputados avalara el veto contra la ley de movilidad jubilatoria, sigue dando qué hablar. Resulta que durante la noche del miércoles, varias señales oficialistas, como LN+ y TN, buscaron instalar por todos los medios posibles que había sido una mujer la que gaseó a la pequeña y no un efectivo policial. Incluso, Alejandra Monteoliva, secretaria de Seguridad de la Nación, afirmó en el programa de Jony Viale que efectivamente "no" habían sido las fuerzas de seguridad las cuales reprimieron a la menor. Algo que resultó ser una mentira.

Por la pantalla de TN, Monteoliva afirmó: "En el caso de la nena, las imágenes se analizaron. No estaba la presencia de policía en ese momento. Evidentemente fue un gas que arrojaron a estas personas que estaban en proximidad de ella, específicamente, vestidos de naranja en la parte de arriba. No se alcanza ahí a identificar. Es una mujer". Cuando le preguntaron si la supuesta agresora estaba identificada, respondió: "Todavía no están identificadas". Lo cierto es que las personas de "naranja" no eran otros que miembro de CEPA, evacuación y primeros auxilios, los cuales se dedicaron a socorrer a todas las víctimas durante la violenta represión ordenada por Patricia Bullrich.

Además, este jueves comenzó a circular con fuerza a través de las redes sociales el video donde se la ve a la pequeña de 10 años siendo efectivamente agredida por agentes de la Policía Federal y no por "una mujer de naranja", tal y como quiso instalar el oficialismo. El video viralizad se puede ver el instante en el que Fabricia recibe el impacto del gas arrojado por los efectivos en su cara. "Hay una nena, hay una nena", grita una señora que observaba cómo un policía arrojaba no una, ni dos, sino varias veces el liquido de color amarillo sobre un grupo de personas, entre ellas la menor de 10 años que intentaba resguardar a su mamá que había sido afectada por los gases.

Fabricia tiene 10 años y fue agredida por los agentes de Bullrich

De todas maneras esto poco le importó a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien acudió a su cuenta de X para calificar de "irresponsable y violenta" a la madre de la nena que fue víctima de gases lacrimógenos en medio de la represión policial en el Congreso. "En estas últimas marchas hubo un grupo de militantes que fueron con piedras y palos a pegarle a la Policía y ahora dicen que la Policía le tira gases a una nena. La responsabilidad de llevar a una nena de 10 años a una marcha rodeada de personas violentas es responsabilidad de esta madre irresponsable. Ya les dijimos. Llevar a los chicos a las marchas está prohibido. Los chicos a las marchas, no", escribió.

A raíz de la viralización de las imágenes que demuestran que fueron las fuerzas de seguridad de Bullrich las que atacaron a la nena de 10 años, Manuel Jove, periodista de TN y panelista del ciclo que conduce Viale donde quisieron instalar una fake news, acudió a su cuenta de X para arremeter contra el gobierno de Javier Milei. "Desde el Ministerio de Seguridad, difundieron un video con el que buscaban adjudicarle a un manifestante el gas pimienta que afectó a una nena de 10 años. En esta imagen se ve claramente que provino del avance de la Policía Federal. La información deliberadamente falsa de parte de un organismo público es muy grave", sentenció.