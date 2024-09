"Escribir plagiando libros es una cosa, gobernar la Argentina es otra muy distinta": la terrible chicana de CFK a Milei

Luego del ida y vuelta entre la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el actual mandatario Javier Milei que se desató tras el artículo que publicó la abogada en sus redes sociales, en el que analizó la realidad de la economía bimonetaria argentina, la ex pareja de Néstor Kirchner respondió la última provocación del libertario y lo domó de lo lindo en su propio terreno.

Antes, el hermano de Karina Milei había respondido al documento de CFK con altanería y desinterés. "Yo sé que vos de economía no entendés mucho, demostrado por el hecho de que te rodeaste de analfabetos anuméricos que destruyeron el país con su chamanismo económico, pero si querés aprender un poco prendé la tele hoy a las 19 que voy a estar dándote una clase particular ad honorem", había lanzado de forma provocadora el presidente.

Cristina Fernández de Kirchner le pegó a Javier Milei donde más le duele: los plagios, la realidad económica y su tiempo perdido en las redes sociales

La respuesta de Cristina no se hizo esperar y golpeó en muchos de los puntos débiles de la gestión libertaria, o más bien los que son más criticados por quienes trabajan: sus plagios a otros autores en las publicaciones que realizó, la realidad decadente que se percibe en la actualidad y el tiempo que pierde procrastinando en las redes sociales. "Hablar de economía diciendo cualquier cosa en los set de televisión o escribir plagiando libros, es una cosa. Gobernar la Argentina, es otra muy distinta", comenzó Cristina la respuesta que dio en X (ex Twitter), la red social que pertenece al magnate sudafricano y defensor del golpe de Estado en Bolivia Elon Musk.

La primera respuesta de Javier Milei a CFK

"Y de esto, por cómo están viviendo los argentinos, se ve a la legua que vos no tenés ni idea", disparó después Fernández de Kirchner. Lo más duro vino después, porque en la misma tónica provocadora del presidente, decidió lanzar una invitación para que aprenda de ella. Sí, justo como él minutos antes había hecho con la mujer dos veces presidenta de la Nación.

"Cuando quieras -porque tiempo tenés... y lo dedicas a boludear en las redes- te espero en el Patria y te explico un poquito", sentenció Cristina. Para despedirse le dejó unos "saludos cordiales", tanto para él como "a todas las 'fuerzas del cielo'". La ironía que pone en duda de forma sutila la salud mental de Milei, ya había sido bastante simple de entender. Aunque la ex mandataria decidió agregar una frase: "¡Dios mío!".

La respuesta de Javier Milei al cruce que tuvo con Cristina Fernández de Kirchner.

Fiel a su estilo, "Peluca" ensayó una respuesta enseguida. Aunque salió del tema de la economía para no pasar más vergüenzas y decidió golpear en la credibilidad de CFK, muchas veces golpeada por las acusaciones y los años de mandato. "No te pongas así de nerviosa, te gustará mi clase. A su vez deberías revisar los temas de propiedad intelectual y de paso nos mostrás tu título de abogada. Respecto a gobernar, si el modelo es el tuyo, paso. Yo vine a rescatar al país, no a hundirlo. ¡Ciao!", soltó Milei.