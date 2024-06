Feinmann desatado: se enojó por las mentiras de Pettovello y acusó a Viale de dirigir el "6-7-8" de Milei

Luego de los primeros seis meses de gobierno de Javier Milei, y de las evidencias innegables de la falta de rumbo económico y de malos manejos políticos respecto a quienes menos tienen, el periodista Eduardo Feinmann cuestionó a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por las mentiras que dijo respecto al falso intento de ingresar a su casa y, además, apuntó contra su colega Jonatan Viale, a quien acusó de hacer un 6-7-8 del Gobierno nacional desde su programa en TN.

La protesta pública del ex América TV y C5N se viralizó con rapidez por las duras formas que tiene tanto con la funcionaria como el hijo de Mauro Viale. "Creo que hasta no hay ni cerco electrificado, mirá", se lo oye cuestionar a Feinmann, luego de las 18 y en el comienzo del recorte que se multiplicó en las redes sociales. Es una referencia a la denuncia que habían hecho, supuestamente, vecinos de Pettovello.

Es que la funcionaria había dicho que dos personas habían cortado el cerco electrificado y habían intentado ingresar a su hogar. Aunque en los hechos que se pueden comprobar por la vía de las pericias técnicas, nada de eso ocurrió. "El comunicado de la Fiscalía que inició las investigaciones, no encontró absolutamente nada", lamentó Feinmann al aire de LN+.

Allí fue que, sin mencionarlo, apuntó contra su ex compañero Viale. "Ayer, por ejemplo, un periodista oficialista, en la tele, en otro canal, en una suerte de programa 6-7-8 del Gobierno, diciendo: 'Entraron en la casa de Pettovello'. Yo dije: 'Bueno, a la miércoles'. ¿Entrar en la casa qué significa? Abrieron la puerta, la rompieron, entraron al living, a la habitación. No ocurrió nada de eso", denunció.

Sandra Pettovello y su salida de la Casa Rosada como posibilidad en el horizonte.

Es que esa supuesta ruptura de la seguridad de Pettovello quedó como falsa a partir del parte policial que firmaron el comisario inspector Darío Gabriel Alegre y el comisario general Antonio Miguel Zalazar. En ese informe aseguraron que "personal uniformado realiza un rastrillaje, junto al dueño, no hallando anomalías visibles ni daños ni faltantes". Además, revelaron que "se mantuvo comunicación con la ministra, quien al regresar refiere no haber sufrido ilícito alguno".

Esta información no fue negada por el fiscal de Moreno-General Rodríguez Leandro Venticelli. A esto se le suma que los dos boyeros cortados que serían el supuesto corte del cerco electrificado, no estaban conectados a nada "desconociendo la data desde cuando están así". Al mismo tiempo, estos estaban a 200 metros de la casa de Pettovello, algo sin sentido a la hora de pensar en un ingreso a su hogar.

Sandra Pettovello y Javier Milei, el único que la sostiene como ministra de Capital Humano.

"Nada. Unos perros que ladraban. A mí me suena a pura victimización. Y me da vergüenza haberme solidarizado con la nada misma. La verdad. Porque era angustiante ayer cuando Nacho (Ortelli) contó la primera información. Me da vergüenza haberme solidarizado con la victimización de esta señora Pettovello", lamentó Feinmann. "Tenía ganas de decirlo porque, la verdad, después de esta mañana 9:30 cuando recibimos la información de la Fiscalía, dije: 'Ay, la puta. ¿Cómo nos podemos solidarizar con la nada misma y con un intento de victimización horrible?'. Pero, bueno. Qué sé yo. Nada", cerró el periodista, casi sin palabras por haber caído en la trampa de la funcionaria.