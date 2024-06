Javier Milei tildó de "socialistas" al FMI mientras Luis Caputo hace malabares para conseguir más fondos

Javier Milei está cada vez más corrido... a la derecha. Tanto es así que en su noveno viaje al exterior -en seis meses de gestión- confirmó y re contra confirmó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) no le pidió una devaluación.

La situación empeora y cada día es un infierno para quien está envueltos entre bonos, deuda y préstamos: el ministro de Economía, Luis Caputo que ya estuvo en el ojo de la tormenta cuento el mismísimo Fondo Monetario Internacional le pidió a Mauricio Macri para seguir las negociaciones con esa gestión de gobierno.

Ministro de Economía, Luis Caputo

Después de que se publicara el Staff Level Agreement dado a conocer sobre Argentina en donde el organismo internacional pide un ajuste "más sostenible", algo con lo que Milei no coincide.

Mientras tanto, Caputo se está por recibir el título de "malabarista" jugando con las voluntades políticas para conseguir el dinerillo -cinco millones de dólares- para, por un lado sostener el equilibrio fiscal que pende de un hilo y, por otro lado, abrir el cepo cambiario, objetivo que lo tiene sin dormir desde que asumió su rol de Ministro de Economía libertario.

Milei junto a Georgieva durante la reunión del G7 en Italia

Las malas lenguas que acompañan al Presidente lo dejaron expuesto -una vez más- contando que, mientras el dólar llegara a 1.330 pesos y mientras los bonos argentinos se desplomaron, Milei acusó de "socialistas" a los agentes del FMI.

Es que le piden "devaluar" para mejorar las condiciones sociales de los y las argentinas que están sufriendo la consecuencia del feroz ajuste que lleva adelante la gestión Milei-Caputo. Además de los ajustes y tarifazos, el Instituto de Estadísticas y Censos, informó que solo en el primer trimestre del gobierno de Las Fuerzas del Cielo, hubo un 7,7% de desocupación.

Karina y Javier Milei conducen Las Fuerzas del Cielo

El escenario es cada vez más complicado de cara a la aprobación -o no- del paquete fiscal que se introdujo en la Ley Bases que se discutirá el próximo jueves 27.

En este contexto, Milei parece hacer oídos sordos y redobló la apuesta protestando: "¿Cómo puede ser que me critiquen si hago un ajuste más duro y a la derecha que lo que ellos piden?, ¿se volvieron socialistas? ", dijeron desde el entorno libertario.

Julie Kozack

La contracara se puede ver claramente en las palabras de Julie Kozack, directora de Comunicaciones del FMI que pronunció que Argentina atraviesa una "delicada" situación y llamó a tomar conciencia al gobierno de Javier Milei para que el ajuste no caiga "desproporcionadamente sobre las familias trabajadores".

Esta frase tal vez le parezca bastante "socialista" al Presidente que hace muy pocos días, en una charla con Radio Mitre brindada desde República Checa donde viajó para recibir un premio. Sobre esa devaluación que le pedirán desde el FMI, la negó rotundamente: "Eso es falso, es falso", dijo y agregó: "El ministro Caputo explicó que cuando se lee correctamente el informe no señala eso" .

Milei en República Checa

Además, Milei apuntó contra los economistas que plantearon esa interpretación sobre el informe del FMI: "Para justificar y lavar sus errores hacen argumentaciones (los economistas) poco felices, que hablan más de lo que quieren que pase de lo que verdaderamente tiene que ocurrir".

Muy fiel a su estilo, llamó "imbéciles" a quienes "dicen que el tipo de cambio está atrasado y que hay que devaluar"; para no dejar nada a medias tintas, el Presidente exclamó: "El problema argentino no es monetario, es un problema de competitividad y eso no se arregla devaluando".

Milei junto al presidente de República Checa

Sobre la -ya famosa- devaluación, Javier Milei opinó: "Lo único que va a hacer es distorsionar la señal de precios, hacer caer brutalmente los salarios en dólares, generar pobres e indigentes, y no termina de arreglar el problema".