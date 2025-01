LLA va por la suspensión de las PASO y Kicillof busca un frente contra Milei: 35 intendentes apoyan el desdoblamiento

En una reunión parlamentaria en la que dejaron afuera a los diputados de Unión por la Patria (UxP) y el Frente de Izquierda (FIT), el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) comenzó el poroteo para lograr eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), aunque se chocó con el muro de la oposición dialoguista que cedió hasta la suspensión y rechazó la quita de los aportes públicos que proponen en un apéndice. Mientras tanto, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se reunió con 35 intendentes para armar un frente anti Javier Milei y los preparó para un desdoblamiento de las elecciones, a contramano de la voluntad de Cristina Fernández de Kirchner.

La principal traba de LLA a la hora de las negociaciones fue la intención de que la eliminación de las PASO sea lo más importante a tratar en las sesiones extraordinarias, mientras que un sector de sus colaboradores externos no quiere que quede relegado el proyecto conocido como Ficha Limpia, que busca que quienes tengan fallos judiciales en su contra no puedan ser candidatos.

El problema con el que no contó el oficialismo en la reunión que se desarrolló en la oficina del presidente de la Cámara, Martín Menem, es que no llega a los 129 votos para lograr el fin de las PASO, y mucho menos para imponer los cambios como los aumentos de los aportes privados electorales y la eliminación de lo que el Estado le da a los partidos políticos por la participación en las elecciones.

A la cabeza de esa disputa se puso el jefe del interbloque de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, quien destrabó la reunión que LLA quería que se haga en la Casa Rosada. El criterio del rionegrino fue el de que los temas parlamentarios debían ser discutidos en el ámbito del Poder Legislativo, posición en la que fue acompañado por otros referentes del sector conocido como "dialoguista".

Así fue que se acercó junto al cordobés Oscar Agost Carreño y Pablo Juliano, jefe de la bancada Democracia para Siempre, que formaron los radicales que fueron expulsados por la colaboración inorgánica que hicieron al gobierno libertario. Allí también estuvieron otros referentes de la Unión Cívica Radical (UCR), como Karina Banfi, Soledad Carrizo, Pablo Cervi y Mariano Campero, además de Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica (CC) y Oscar Zago del MID. Además de Menem, el oficialismo contó con el jefe del bloque Gabriel Bornoroni, además del vicejefe de Gabinete, José Rolandi; el secretario de Relaciones Parlamentarias, Oscar Moscariello y la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal.

"La verdad que un tanto decepcionados porque vemos cómo hay todo un artilugio. Se colocó en el temario lo de Ficha Limpia, pero en realidad no hay ninguna vocación ni ninguna voluntad de que esto termine prosperando . O sea, nos proponen postergar el tratamiento de Ficha Limpia, dejarlo postergado después del tratamiento de las PASO. Evidentemente, hay sólo una búsqueda electoralista, una agenda más de casta que de otra cosa", protestó Juliano en la sala de prensa del Congreso de la Nación.

"No nos pudieron responder nada con respecto al tratamiento del Presupuesto. No nos pudieron responder nada con respecto a una iniciativa que le dé previsibilidad a los productores agropecuarios en materia de avanzar una ley con respecto a una baja de retenciones. No nos contestaron nada con respecto a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, los temas centrales que hacen a la vida del Parlamento han sido postergados por una animosidad meramente electoral de parte del Gobierno", sumó Juliano.

Kicillof en Villa Gesell

El gobernador Kicillof encabezó una reunión con 35 intendentes bonaerenses en el Hotel Intersur de Villa Gesell, donde se adelantó la búsqueda de una construcción electoral "amplia", para enfrentar como un solo puño al ajuste del gobierno de Milei. En ese sentido, el ministro de Gobierno de la provincia, Carlos Bianco, habló ante El Destape Radio y confirmó el apoyo de los jefes comunales a la idea y también deslizó el acompañamiento al desdoblamiento propuesto.

Sin embargo fue el mismísimo Kicillof quien explicó que esa decisión está atada a lo que suceda con las PASO nacionales. Bianco afirmó que el objetivo del frente electoral amplio es el de "defender a los bonaerenses de las políticas muy agresivas que está llevando adelante el presidente Milei, que impactan en particular en la Provincia de Buenos Aires".

El gobernador bonaerense Axel Kicillof y sus funcionarios en la reunión de 35 intendentes de cara a las elecciones.

La invitación será para todas las fuerzas políticas "que comulguen con los principios básicos con los que trabaja la conducción de la PBA: fortalecer la democracia, defender los derechos humanos, defender la soberanía, fortalecer la educación y la salud públicas, y fomentar la producción industrial de los sectores que generen empleo formal y genuino".

En relación al desdoblamiento que Cristina busca evitar y que es una de las principales disputas dentro de la interna del peronismo, Bianco señaló que " todos los que se expresaron vieron con buenos ojos la posibilidad ". Esto significa que los 35 mandatarios locales estarían dispuestos a separar las elecciones comunales de las nacionales. Además reveló que el objetivo de la campaña será "poner en valor la gestión" provincial y municipal, dinamizando las obras y fondos para que la sociedad vea que el Estado no los abandonó.

Desde el gobierno provincial participaron, además de Kicillof, la vicegobernadora, Verónica Magario; el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis; el ministro de Economía, Pablo López; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés "Cuervo" Larroque; el ministro de Seguridad, Javier Alonso; la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; y la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz.

Además, entre los 35 intendentes estuvieron, el anfitrión Gustavo Barrera, Fernando Espinoza de La Matanza, Julio Alak de La Plata, Mario Secco de Ensenada, Germán Lago de Alberti, Jorge Ferraresi de Avellaneda, Diego Nanni de Exaltación de la Cruz, Julio Marini de Benito Juárez, Fabián Cagliardi de Berisso, Sergio Barenghi de Bragado, Andrés Watson de Florencio Varela, Daniel Stadnik de Carlos Casares, Francisco Echarren de Castelli, Ricardo Moccero de Coronel Suárez, Federico Achával de Pilar y Rodrigo Aristimuño de Coronel Rosales.