Melconian le baja el precio al festejo de Milei por la inflación: "Todavía no se ganó nada"

Carlos Melconian volvió a criticar la marcha del plan de Luis "Toto" Caputo y cuestionó que el Gobierno de Javier Milei saliera a festejar la desaceleración de la inflación, al 3,5% en septiembre. "Todavía no ganamos nada", advirtió el economista, y señaló que el régimen cambiario actual y el cepo "no van más".

Todavía no ganamos nada. Me pongo de pie, me pongo de pie, pero todavía no ganamos nada"

También alertó que la "euforia" puede llevar a decisiones que no son sostenibles en el largo plazo. Según Melconian, la mitad de la economía está en negativo, con sectores como la industria extractiva y el campo, que experimentaron un crecimiento desigual.

Y, si bien algunos indicadores parecen mejorar, hay áreas que aún están en la base de la "L" en términos de crecimiento.

Durante una entrevista con TN, Melconian dijo que no hay una recuperación "U" completa, porque no reactivan todos los sectores a la par, e incluso "algunos sectores han reactivado un poco por crédito o por la caída de ciertos precios", pero esto no es suficiente para sostener una recuperación robusta.

Dijo que el desafío actual es acompañar las medidas estructurales con políticas heterodoxas que alivien el impacto social de las reformas. "No se puede lanzar un programa de estabilidad sin que todos los precios estén alineados", sostuvo.

Sobre el tipo de cambio, negó que haya que devaluar, sin embargo, señaló que para que Argentina logre estabilidad, será necesario mejorar su competitividad y eficiencia.

Melconian aclaró que no se trata de forzar una apreciación inmediata del tipo de cambio, sino de generar las condiciones adecuadas para que esto ocurra de manera sostenible.

El economista dijo que el equipo económico debe ser capaz de confrontar al presidente cuando las medidas no sean adecuadas. "El equipo tiene que animarse a decirle al presidente, 'esto no es lo correcto'", cerró.