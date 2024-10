Mientras cientos de estudiantes toman las universidades, Caputo advirtió: "No queremos cerrarlas"

Mientras que en la Cámara de Diputados se dirime el futuro del veto a la ley de Financiamiento Universitario, doce universidades de todo el país fueron tomadas en repudio a la facultad que tiene el presidente de la Nación para desaprobar el proyecto de ley sancionado por el Congreso. Esta ley obliga al Gobierno libertario a actualizar las partidas presupuestarias para cubrir salarios de docentes y no docentes, así como gastos de funcionamiento, programas de Ciencia y Tecnología, Extensión Universitaria y otros proyectos en las universidades públicas. Aparentemente, el oficialismo ya habría conseguido el apoyo de 86 diputados, lo que pone la balanza a su favor.

Doce universidades fueron tomadas en repudio al veto

Cabe destacar que la norma estipula que los salarios docentes deben ser ajustados de manera mensual desde enero de 2024, según la variación de precios informada por el INDEC, y las demás partidas presupuestarias se actualizarían cada dos meses. De no mantenerse el veto, el impacto fiscal estimado habría sido de 735.598 millones de pesos, equivalentes al 0,14% del Producto Bruto Interno (PBI), según la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Uno de los puntos más críticos es la caída en los salarios docentes y de investigadores. Desde noviembre de 2023, los salarios docentes se redujeron un 23,7% en términos reales, y para investigadores y residentes la caída alcanza hasta el 40%. Además, las transferencias a universidades durante los primeros ocho meses de 2024 disminuyeron un 30,1% en comparación con el mismo período del año anterior y en lo que va de este año, no hubo ejecución de partidas para gastos de capital.

Los gremios universitarios vienen rechazando el aumento salarial propuesto por el Ministerio de Capital Humano, que ofreció un incremento adicional del 5,8% para octubre, denunciando una caída en los ingresos reales de entre el 35% y el 55%. Ante este deterioro, las asambleas estudiantiles de varias facultades de la UBA decidieron tomar las sedes como forma de protesta. Las facultades de Filosofía y Letras, Psicología y Veterinarias fueron las primeras en unirse a esta ocupación en rechazo al veto.

Este miércoles el Congreso sesionará para tratar el rechazo del veto de Javier Milei

Las tomas fueron decididas en asambleas estudiantiles, y estas acciones culminarán con una movilización este miércoles al Congreso para presionar a los diputados que discutirán la suerte del veto presidencial. En este marco, hay cinco facultades de la UBA, dos en la Universidad Nacional de las Artes (UNA), dos en la Universidad de San Martín (Unsam), en la Universidad de José C. Paz (Unpaz), en la Universidad de Tres de Febrero (Untref), dos en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), dos en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), en Unju de Jujuy, Santa Cruz en la UNPa, UNLPam en La Pampa, UNT en Tucumán, en el Litoral la UNL y en Mendoza la UNCuyo.

La asamblea de estudiantes de la Facultad de Artes de la UNC

Sobre el Colegio Nacional Buenos Aires, que depende de la UBA, decidieron sumarse a la medida y de esta forma también fueron tomadas las instalaciones. En ese contexto y poco antes del inicio de la sesión que definirá la suerte del veto de Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que el "gobierno está a favor de las universidades públicas", pero enfatizó que quiere auditarlas. Caputo aprovechó un posteo en la red social "X" de la diputada por Córdoba Alejandra Torres, para reafirmar la posición oficial. "Estimada Alejandra, tu postura hacia las Universidades no es muy diferente a la del gobierno nacional. Nosotros también estamos a favor de las universidades públicas. Solo queremos que se auditen los gastos, porque es lo que corresponde dado que la plata es del contribuyente y no nuestra", señaló.

Luis Caputo: "No queremos cerrar universidades, queremos que se auditen"

Al mismo tiempo, el ministro agregó que "si entre todos concluimos que las Universidades necesitan más plata, se debe proponer cómo se financia ese nuevo gasto, como lo indica la Ley de Administración Financiera y el propio Reglamento del Senado". "En resumen, el veto NO es contra el financiamiento universitario, sino contra la ley propuesta, porque precisamente, NO incluye el financiamiento universitario", remató el jefe del Palacio de Hacienda. Torres había anunciado que no estará presente en la sesión, lo cual favorece la posición del oficialismo, por problemas de salud, incluso adujo estar cursando un duro cuadro de Covid.