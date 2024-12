Milei pidió austeridad, pero Adorni se va a Miami excusándose en sus hijos y Pato Bullrich a Disney "por sus nietos"

El discurso de austeridad que mantuvo el presidente Javier Milei en relación a las vacaciones propias y de sus funcionarios quedó en el aire luego de que se supiera que su vocero Manuel Adorni irá a Miami con su familia y que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, viajará a Disney con sus nietos. "Se predica con el ejemplo", sostuvo el mandatario, y aunque en lo personal no descansará, la exposición del doble discurso puede surgir por lo que hagan las otras figuras del oficialismo.

El pedido de austeridad de Milei en el cual solicitó evitar lugares ostentosos y que llamen la atención, luego de un año de gestión durísimo y con sectores que se vieron enormemente perjudicados como los jubilados, fue refrendado por el periodista Eduardo Feinmann en Radio Mitre: "No quiere que altos funcionarios aparezcan en fotografías en ciudades como Miami, Punta del Este o Nueva York", precisó.

La desobediencia inmediata al pedido presidencial y el aval posterior a estas travesías de algunos, desnudó que el discurso de austeridad no es más que eso: un relato. "Yo desde que los chicos empezaron la primaria, los mellizos, les había prometido que cuando terminaran los iba a llevar. Me cayó justo este año", explicó Bullrich al aire de Urbana Play. "Fui y hablé con Karina (Milei) primero, le dije que yo tenía un compromiso de honor con mis nietos", añadió.

"Los chicos vienen ahorrando desde que son chiquititos para ir a Disney. Me dijeron que sí, que ellos cumplen estas promesas, que son sagradas. Después me habló el Presidente y me dijo que por supuesto, que era un viaje de familia que ya está pensado y que además es una promesa con los chicos y que la cumpla", detalló la ministra, con un discurso en el que no se sabe si son peores las vacaciones de lujo que tomará o el hecho de haberles hecho ahorrar a sus nietos para el viaje.

Por el lado de Adorni, también quedó en offside. Es que el vocero que gana millones de pesos al mes por burlarse de los periodistas en la Casa Rosada, y que es un provocador que hasta se animó a burlarse de Diego Armando Maradona, para luego pedir perdón y desdecirse, irá con su familia a Miami, de acuerdo a lo que contó en TN y al periodista Jonathan Viale.

"Te cuento por mí y por el resto de los ministros, que son los casos que conozco. Nosotros no tenemos mucho que ocultar. Todo el mundo sabe, yo Jony he compartido piso y medios con vos, todo el mundo sabe dónde yo me iba de vacaciones años anteriores y no voy a modificar mucho lo que venía haciendo", aseguró el funcionario.

Milei pidió austeridad en las vacaciones, pero le permitió a Patricia Bullrich viajar a Disney con sus nietos.

"En mi caso tengo hijos chicos y me tengo que adaptar a lugares, con el nivel de exposición que tengo, que sean aptos para que eso ocurra. Y cada ministro buscará el mejor lugar para pasar su descanso vacacional", reflexionó. Sus preocupaciones surgen de no exponerse en un lugar donde un escrache o un planteo violento pueda perturbar la paz familiar que busca. "Yo hace 15 años tengo la suerte de irme al exterior, bueno, voy al exterior", sintetizó Adorni en referencia a que sus hábitos vacacionales no cambiarán. "Con la particularidad de que tengo hijos chiquitos, con todo lo que eso conlleva en materia de exposición, de seguridad", agregó al respecto.