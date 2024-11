Milei quiso instalar una fake news sobre Elon Musk y le salió mal: contundente respuesta de la CNN

La llegada de Donald Trump a Estados Unidos revolucionó a las Fuerzas del Cielo pero particularmente a su líder, Javier Milei que hará lo posible -e imposible- para llamar la atención del republicado reelecto y de su mano derecha, el magnate sudafricano Elon Musk.

Tanto así que Milei se "puso neuro divergente" -como él mismo reconoció en una entrevista con su novia Yuyito González- y dijo muy sueltito de palabra que Musk había comprado la cadena CNN, que tiene una enemistad ya tradicional con Trump.

Donald Trump y Javier Milei

"Las trompetas de la libertad ya no solo suenan en Argentina, están empezando a sonar en todo el mundo. Tal como pasó en Argentina el año pasado, en Estados Unidos esta semana la libertad y la razón se impusieron por sobre la locura colectivista", dijo Milei con las reminiscencias a la religiosidad frente a decenas de empresarios de la Cámara de Comercio.

Lo que parecía una oda al gobierno trumpista perdió sus rasgos y se transformó en una bizarra alocución: "Y claro, esto es para entusiasmarse. Imagínense todo lo que podemos lograr si el país más poderoso del mundo comparte nuestras ideas y nuestro norte. Las posibilidades son infinitas", dijo con tono victorioso.

Y ahí llegó el momento cúlmine: "Van a ver que se va a hablar un poquito mejor de lo que haga Trump, porque hoy Elon Musk se compró ese bastión woke inmundo que era CNN", expresó el Jefe de Estado argentino y no conforme con todo aquello, despotricó: "Ahora vamos a tener no solo la libertad en X sino que, además, vamos a tener una cadena que no sea tan socialista, tan zurdita", dijo.

Claro que en el mundo libertario puede haber más. Milei tuvo impulsos de megalomanía y vociferó: "De hecho, dentro de las cosas que he hablado y charlado con Elon Musk, está en contacto ya con Federico (Sturzenegger) para replicar ese modelo. Es decir, estamos exportando el modelo de la motosierra y de la desregulación a todo el mundo", dijo y culminó: "Estamos cambiando el mundo, estamos haciendo un mundo más libre".

Elon Musk

La respuesta desde la CNN no tardó en llegar. El presidente argentino fue desmentido rotundamente al aire por el programa del periodista Nacho Girón que informó no sin salir de su asombro: "Tengo una declaración que dice que tranquilamente puedo decir muy concretamente y con mucha fuerza que es una información falsa. Simplemente digo que la noticia es falsa, Elon Musk no tiene nada que ver con CNN".

Más tarde, el sitio La Política Online, consultó a fuentes de la cadena de televisión y así se terminó de destapar la fake de Milei: "No es verdad, pueden decir sin miedo que es falso", expresaron contundentes.