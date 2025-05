Milei relativizó el uso de inteligencia artificial en campaña y defendió la "libertad" en redes: "Es una locura perseguir tuiteros"

En una entrevista con Luis Majul por LN+, el presidente Javier Milei se refirió al escándalo causado por la difusión de un video falso creado con inteligencia artificial en el que el ex presidente Mauricio Macri aparecía pidiendo el voto para Manuel Adorni. Aunque calificó el material como "muy bizarro, muy burdo", Milei se negó a condenar la maniobra y defendió el uso irrestricto de las redes sociales, criticando cualquier intento de regulación como una amenaza a la libertad de expresión. "La libertad de expresión está por encima de todo eso. Es una locura eso de ir a perseguir a los que están en redes sociales", afirmó el mandatario.

De esta manera, el presidente buscó minimizar el impacto del video viral difundido por la cuenta libertaria @therealbuni durante la veda electoral. Para Milei, "el tuit dejaba en claro que era una broma", aunque reconoció que "la gente puede ser sensible a esas cosas". "Yo entiendo que un ñoño republicano diga que hay que agarrar y que todos estén declarados. ¿Sabés la cantidad de autores que han escrito obras con pseudónimos porque si no los mataban? Eso es cercenar la libertad de expresión", dijo.

Y siguió: "¿Por tres tipos que hacen tonterías va a regular a todos?". Las declaraciones del presidente se dan en un contexto de tensión con el macrismo, luego de que el propio Macri y la candidata a legisladora Silvia Lospennato presentaran una denuncia penal y ante la justicia electoral por lo que consideran un intento de fraude. El Tribunal Superior ordenó el retiro de los videos apócrifos y la justicia porteña investiga a los autores por un posible delito electoral.

Pese a las fricciones, Milei buscó tender puentes con el ex presidente y su fuerza. Reiteró su voluntad de conformar una lista conjunta con el PRO en la provincia de Buenos Aires para las legislativas de 2025, aunque advirtió que ese acuerdo debe girar en torno a "las ideas de la libertad" y que el color del espacio será "violeta", en alusión a su fuerza. "No podemos poner en riesgo las ideas de la libertad", insistió y remarcó: "Las ideas que representan el cambio de manera pura son violetas".

El presidente también deslizó críticas al rol que Macri asumió tras los últimos comicios: "Yo no lo saqué a Macri, es el lugar donde él decide ponerse. Si él decide ponerse con las ideas socialistas para defender no sé qué cosa en la Ciudad, que me explique la diferencia. Pero la gran mayoría de los dirigentes de Pro no solo trabajan con nosotros, sino que están dispuestos a abrazar las ideas de la libertad". Aseguró, sin embargo, que "el vínculo no está roto" y que, si el ex mandatario lo llamara, lo atendería.

Mauricio Macri y Silvia Lospennato

Incluso, afirmó que su vínculo con Mauricio está en "excelente" estado. "Tenemos una excelente relación. Trabajan muy bien parlamentariamente y estamos de acuerdo que los que defendemos las ideas de la libertad estamos todos juntos. Todos los que quieran abrazarlas, están bienvenidos", dijo. Además, defendió el rol de su hermana Karina Milei en el armado electoral: "Sin ella no habría sido Presidente ni diputado", expresó, al tiempo que reivindicó el trabajo conjunto con dirigentes del PRO como Cristian Ritondo y Diego Santilli, aunque recordó que fue Macri quien relativizó esas negociaciones en el pasado: "Decía que era solo una foto".

Por fuera del plano electoral, Milei cargó nuevamente contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof en el marco de las inundaciones que afectaron al norte del conurbano. Acusó al mandatario provincial de "inútil" y responsabilizó al peronismo por no haber hecho las obras necesarias: "Prometieron las obras y no las hicieron, por lo que te estafaron. El verso de la obra pública es una máscara para la corrupción". En el mismo tono, volvió a atacar al kirchnerismo, al que describió como un espacio "de orcos" y culpable del "peor daño cultural desde Perón". "No se puede ser suave con eso", subrayó.

Milei también se despachó contra el periodismo, al que acusó de ser la "primera generación de fake news". "El 85% de lo que dice el diario es mentira", sentenció, y cargó específicamente contra Carlos Pagni, a quien criticó por su cobertura durante la campaña de 2023. "Me acusaron de pedófilo, misógino, nazi... ¿alguien se hace cargo de eso?", se preguntó.