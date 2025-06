Gildo Insfrán criticó el traslado de la embajada a Jerusalén: "¡No sabe en qué quilombo nos está metiendo!"

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, disparó contra la decisión del presidente Javier Milei de trasladar la embajada argentina en Israel de la ciudad de Tel Aviv a Jerusalén, por el riesgo bélico que conlleva, en el marco de un reciente ataque a Irán. Además, cuestionó que el mandatario "anda paseando" y advirtió sobre los planes de Gran Bretaña en relación a los territorios argentinos de la Antártida.

"Nuestro presidente todavía no volvió. Anda paseando. Hoy creo que volvió a España porque le están por entregar no sé qué premio. Tuvo la suerte que no le pasó nada cuando se fue al Muro de los Lamentos ahora ", reflexionó Insfrán en un discurso que ofreció durante una inauguración en la localidad de Los Chiriguanos. "Solamente soy gobernador de una provincia, pero soy un político de bastantes años. Lo que fue a hacer nuevamente es de suma gravedad. Al decir de que va a llevar la embajada argentina a Jerusalén, ¡no sabe en qué quilombo nos está metiendo! ¡Es una barbaridad!", protestó.

El formoseño también cuestión que Israel atacó a Irán y amenazó de que si les devolvían el ataque debían atenerse a las consecuencias. "¿Les parece a ustedes que esa es la forma? Las controversias internacionales se tienen que hacer a través de la vía diplomática", señaló el gobernador, quien diferenció "la vía diplomática que ofrece" Milei, de "regalar" la "soberanía, para decir que él es buenito".

"Nosotros tenemos que hacer respetar nuestros territorios que fueron usurpados en 1833 por los ingleses, como es Malvinas Argentinas", reclamó Gildo Insfrán. "El problema no es Malvinas Argentinas solamente porque desde ahí está la reserva más grande de agua dulce, que es la Antártida. Y el tratado internacional vence ahora en 2049. Ellos ya están viendo de adueñarse de la parte que le corresponde a Argentina", advirtió.