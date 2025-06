Después del escándalo en Colombia, Andrés Calamaro vuelve a Argentina

Andrés Calamaro, el Salmón del rock nacional, está de regreso en Argentina. Su gira Agenda 2025 Tour está siendo un éxito rotundo, y el público porteño no podía quedarse atrás. Tras anunciar dos fechas en el Movistar Arena para noviembre, la fiebre por Calamaro agotó las entradas en tiempo récord, obligando a sumar una tercera noche.

Sin embargo, mientras en Buenos Aires se preparan para recibirlo con los brazos abiertos y coros afinados, el cantante aún arrastra una resaca emocional (y mediática) tras su paso por Colombia.

Calamaro regresa a Argentina

Todo comenzó en el Arena Cañaveralejo de Cali, donde Calamaro decidió que, además de cantar, era un buen momento para desempolvar sus berretines taurinos. En una ciudad que recientemente había prohibido las corridas de toros, el argentino agitó una campera roja en pleno escenario como si estuviera en Las Ventas. ¿Provocación? ¿Performance artística? ¿Un mal día? Lo cierto es que el público se lo tomó de la peor manera.

La situación empeoró cuando Andrés dedicó unas palabras a los toreros y ganaderos afectados por la prohibición: "Quiero dedicar esta canción a todos los toreros, ganaderos, banderilleros y aficionados que se quedan sin trabajo". Y como si eso no fuera suficiente para encender la bronca, remató: " Están cancelados y bloqueados. Hasta nunca ".

Por supuesto, Calamaro no se quedó callado tras la tormenta en Cali. En un extenso posteo en sus redes sociales, defendió su postura con argumentos que iban desde la tradición cultural hasta críticas a los "animalistas".

Según el cantante, quienes apoyan la prohibición de las corridas son "ignorantes adolescentes" y "cobardes" que no entienden el significado de las tradiciones taurinas. Además, dejó claro que él no maltrata animales, pero sí los come a diario. Una declaración que, aunque honesta, no ayudó mucho a calmar las aguas.

Pero como buen Salmón, Calamaro sabe nadar contra la corriente. Después del escándalo en Colombia, el cantante vuelve a Buenos Aires con tres fechas completamente agotadas. Aquí, lo único que parece importar es cantar a gritos Paloma y corear cada verso de Crímenes perfectos.

¡Bienvenido a la jungla porteña, Andrés Calamaro! Para los interesados, después del 25 y 26, el Salmón estará nuevamente durante el 28 de noviembre. Las entradas estará disponibles en www.movistararena.com.ar desde el 12 de junio a las 16 horas.