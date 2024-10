"No me gustó lo que le hizo La Cámpora a Axel": el lado b del acto en La Plata, según Estela

Frialdad, incomodidad y una fuerte marcada de cancha de La Cámpora a Axel Kicillof en su "reencuentro oficial" con Cristina Fernández de Kirchner. Pese a la intención de Estela de Carlotto de acercar posiciones en medio de la interna por la presidencia del PJ, el gobernador bonaerense y la ex presidenta transmitieron una fría postal en La Plata.

"La Patria es de todos y tenemos que defenderla. Todos, sin diferencias. Aquellos que hoy están gobernando lo que quieren es esto que hoy hicimos no lo hagamos. Miren qué susto se deben haber llevado. Acá estamos", arrancó Carlotto, en el marco del acto que tuvo lugar en el Teatro Argentino de la capital bonaerense por el 47° aniversario de Abuelas de Plaza de Mayo.

Estela intentó dirimir la interna entre el gobernador bonaerense y la ex presidenta

Pero la foto con la que buscaron bajarle tensión a la interna dejó mucho que desear y la propia Carlotto reconoció no sólo que el clima fue tenso, sino que además manifestó su malestar por los cánticos de La Cámpora cuando el gobernador se preparaba para dar un escueto discurso.

"Todo paso que se da para adelante es bárbaro. ¿Qué resultado va a dar? No soy adivina, de manera que lo que pasó fue que Cristina dijo que venía. También lo habíamos invitado al gobernador, que estaba haciendo gestiones en el interior (de la provincia) y no sabía si iba a llegar. Pero llegó. Me dio una alegría enorme", arrancó la titular de Abuelas en diálogo con Jorge Rial.

Fiel a su transparencia, Carlotto reconoció que el encuentro fue frío. "La relación entre ellos no es de las más sonrientes, pero no importa, porque estas son cuestiones pasadas, que pasan, que se compone todo porque ambos son importantísimos. Cristina no está proponiéndose para ser de nuevo presidenta, está queriendo entrar en otro espacio. Y Kicillof quiere llegar a ser presidente si fuera posible. Para nosotros sería una alegría enorme, pero falta mucho todavía".

"Yo estaba en el medio de los dos, queridos hijos. Fue una fiesta muy linda y lo pasamos muy bien. No hubo diálogo entre ellos, para nada. No se hablaron. Yo los tenía al lado mío, hablaba con uno, hablaba con otro; poco porque había un espectáculo que impedía la charla. Pero fue impactante ver que los dos estaban", sumó.

Carlotto hizo alusión a los cánticos de "Cristina presidenta" de los militantes de La Cámpora, mientras el gobernador intentaba dar un escueto discurso, luego de que Cristina hiciera lo propio minutos antes. Esto no sólo le generó malestar a la titular de Abuelas, sino que además tensó aún más la relación del gobernador con la agrupación conducida por Máximo Kirchner.

"Lo que no me gustó fue que gritaran 'Cristina presidenta', porque no estábamos en una reunión política. Estábamos en una reunión de recordar lo que pasó hace tantos años y que no hay que olvidar", reconoció.

El conductor aprovechó el pie le preguntó sin vueltas: "¿Sentís que los cantos eran para presionarlo a Axel?". Carlotto no esquivó la polémica: "Y, ¿qué te parece? Porque si le dicen a Cristina presidenta y Axel está para candidato también, están expulsándolo, ¿no? Eso es lo que yo sentí".

"No son enemigos. Son dos personas extraordinarias. Yo a Cristina no la escucho decir que quiere presidir el país, Axel sí. Si se hace todo completo los cuatro años de este personaje (por Javier Milei), que espero que no; si se hace todo sin violencia. Los estudiantes están demostrando una resistencia pacífica".