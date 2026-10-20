Paro total en el subte: detuvieron a los delegados Segovia y Dellecarbonara y escala el conflicto

Los miles de pasajeros que utilizan a diario la red de subterráneos de la ciudad de Buenos Aires se vieron sorprendidos este martes a la mañana por una sorpresiva medida de fuerza gremial que afecta a todas las líneas del subte (A, B, C, D, E, H) y al Premetro.

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Según denunciaron los metrodelegados, la protesta se inició luego de que la Policía de la Ciudad detuviera a dos gremialistas que pretendían realizar una protesta con el levantamiento de molinetes en la estación Juan Manuel de Rosas, correspondiente a la línea B.

El personal de la División Subtes detuvo a Sebastián Carrizo y Claudio Dellecarbonara, quienes realizaba una medida gremial en la estación cabecera mediante la apertura de molinetes y puertas de emergencias.

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En un comunicado difundido poco después de las 10:30, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) comunicó que la interrupción del servicio de todas las líneas del Subte y el Premetro es en reclamo por la detención "arbitraria" de Dellecarbonara y Carrizo. Mediante un comunicado, el gremio que agrupa a los trabajadores del subte fue muy claro: "La protesta social y la organización sindical no son delito, son un derecho. Llamamos a todos los trabajadores y sus organizaciones a rodear de solidaridad a nuestros sindicato. En este momento nos están trasladando a la OSI en el microcentro".

"No habrá servicio del Subte hasta la inmediata liberación de los compañeros detenidos. Exigimos su libertad urgente y el cese de la represión", concluye el comunicado.

Más tarde se presentó en la estación Rosas el delegado Néstor Segovia, quien también fue detenido por la Policía.

El Gobierno porteño atribuyó el arresto de Dellecarbonara y otro metrodelegado luego de que un trabajador abriera, a modo de protesta, una puerta de emergencia para que los usuarios pasaran sin abonar el pasaje, en reclamo por la suspensión de otro empleado.

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Mientras que el gremialista se atrincheró en una oficina y todavía resiste en la cabecera, la fiscal Pla dispuso las detenciones de Dellecarbonara y Carrizo luego de que intervinieran para evitar la aprehensión de su compañero. Antes de su detención, uno de los metroldelegados llegó a grabar un video en el que describió su situación y mostró los momentos de tensión vividos bajo tierra.

Ante la denuncia, la Unidad Fiscal Norte, a cargo de Natalia Pla, dispuso la detención del gremialista que resistió atrincherado en una oficina. Y luego ante la intervención del delegado y dirigente político de izquierda, Claudio Dellacarbonara, y de otro dirigente, Sebastián Carrizo, ordenó que los detuvieran. Fueron alojados en el Centro de Admisión y Derivación (CAD) Norte de Chacarita.























