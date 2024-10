Piera Fernández pidió a LLA que "pare con la violencia" contra estudiantes: "Está en sus manos"

La presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Piera Fernández se mostró preocupada por el nivel de violencia que no para de escalar en las tomas pacíficas de las casas de altos estudios a lo largo y a lo ancho del país.

Basta poner de ejemplo el ataque libertario a una asamblea de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) después de que se decidiera tomar la institución para clarificar el contexto.

Sin embargo, hay otros ejemplos como las presencias de Fran Fijap y Mariano Pérez, influencers libertarios que asisten a las marchas universitarias con violencia y provocaciones para con quienes está sufriendo es desfinanciamiento de la educación pública.

Durante una entrevista con radio Rivadavia Piera responsabilizó directamente a La Libertad Avanza por la cantidad de violencia que se vio por parte de funcionarios nacionales que los compararon con la lucha armada en los años '70 que fueron la antesala para el Golpe cívico-militar de aquella década.

Mariano Pérez salió escoltado con la policía tras haber violentado a estudiantes de Economía

La referenta de la FUA explicó: "Que paren, esta situación no va a terminar bien si el Gobierno no se hace responsable de llamar a la calma y sentarse al diálogo. Está en sus manos", dijo y contundente dio una definición: "En las universidades públicas no hay lugar para la violencia".

Además, explicó: "Las personas que fueron con gas pimienta eran militantes libertarios enviados por funcionarios públicos. El Gobierno tiene permanentemente un discurso que reproduce en redes sociales y que después se traslada a la calle", dijo y analizó: " Son responsables de frenar la espiral de violencia ".

Piera Fernández De Piccoli, presidenta de la federación universitaria argentina

Piera también le contestó a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich que expresó que los universitarios quieren armar una "revuelta" y que llevarían "bombas molotov" a las manifestaciones y tomas. En ese sentido, la referenta universitaria explicó: "No creo que la vida de las personas sea una cuestión tan banal para referirse de 'buscar un muerto', de una manera tan bruta, como hace la ministra de Seguridad".

Dicho eso, expresó: "El Gobierno tiene que recordar que cuando habla de seguridad lo hace para todos los argentinos. Las movilizaciones que realizamos fueron profundamente pacíficas y es responsabilidad de ellos".

Fernández explicó que el frente universitario está "construyendo una estrategia de reuniones con diputados nacionales y de clases públicas frente al Congreso, por la batalla que nos queda, que es por el Presupuesto 2025".

Es que según analizaron los estudiantes, el presupuesto que les brindó Javier Milei "es la mitad de los fondos que solicitó el CIN para poder funcionar el año próximo", lo que pone en riesgo la continuidad de la educación pública como se la conoce hasta ahora.

Los mejores carteles de la marcha universitaria, parte II

Piera Fernández explicó: "Creo profundamente que el movimiento estudiantil es pacífico, que por supuesto tiene diferencias y está en un momento tenso, pero también hacemos un llamado a la comunidad universitaria a no responder a la violencia con más violencia".