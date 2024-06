Quién es Sturzenegger: de la sucia performance en el "Corralito" del 2001, al manoseo del Banco Central con Macri

Javier Milei propuso renovar la política partidaria cuando estaba en su campaña a presidente. Cuando llegó al poder, hizo trizas sus palabras e introdujo personajes que siempre estuvieron en la arena política: la familia Caputo, Patricia Bullrich y hasta Federico Sturzenegger.

Si bien Sturzenegger no tiene un cargo específico en el gobierno -lo llaman "asesor presidencial"- con la Ley de Bases aprobada en el Congreso de la Nación, todo parece haber dado un giro de 180°. Ahora, el Presidente confirmó que el funcionario que actuaba en las sombras del gobierno libertario, no solo tendrá un cargo como jefe de un Ministerio que todavía no se confirmó, sino que llevará a cabo una reforma estructural en el Estado que concluirá con lo que se viene pergeñando hace años: desregular la economía argentina.

Luis Caputo y Federico Sturzenegger

Alineado con los intereses de Estados Unidos y entongados con el Fondo Monetario Internacional, Sturzenegger llevará al Congreso la Ley Hojarasca. Un plan económico -y político- en el que se pretende diezmar lo que los libertarios llaman "trabas burocráticas" y que no son más que regulaciones para que los grandes grupos económicos no actúan deliberadamente, sino con un marco regulatorio estatal.

Ese marco regulatorio ya no tendrá más vigencia y, si todo les sale bien, la Ley Hojarasca que redactó Sturzenegger regirá los procesos de producción y distribución de bienes y servicios en el país.

Federico Sturzenegger

El Presidente libertario explicó que el ex presidente del Banco Central quiere poner en funcionamiento: "Un conjunto de regulaciones que entorpecen el funcionamiento del sistema económico". Sobre la Ley Hojarasca fue más preciso: "Son 100 leyes que se eliminan, pero que implican más reformas estructurales que 100 leyes".

Milei confía plenamente en Sturzenegger que, "va a ser el encargado de llevar a cabo las reformas estructurales para que ganemos libertad económica y podamos seguir creciendo", expresó en una entrevista que brindó después de que la Ley Bases llegara a su aprobación.

Javier Milei

La ley en cuestión fue formulada por el asesor presidencial pero para Bullrich cuando se había candidateado como presidenta. Con Milei al poder, Sturzenegger la reflotó y, según el mismo presidente: "No le cambiarán la vida a nadie"; muy fiel a su estilo, lo dijo vulgarmente: "En general son cosas del estilo 'prohibido escupir en el piso".

Como si se tratara de la película "Volver al Futuro", Sturzenegger ya hablaba de la Ley Hojarasca frente a sus amigos de la Fundación Libertad expresando que se trataba de "sacar, sacar y sacar desregulaciones" y que "si después hay un problema porque sacaste de más, corregirlo". Además, expresó: "Nuestras regulaciones tienen una gran impronta militar".

Federico Sturzenegger también redactó el DNU 73/2023

Puso el ejemplo de una de las desregulaciones que llevaría adelante, por ejemplo, con las de los fertilizantes que se usan en el campo que fueron regulados por el Estado tras investigaciones que decían que podían perjudicar la vida de quienes trabajan en el campo: "Es más difícil mover fertilizantes en la Argentina que tener residuos radioactivos de Chernóbil", dijo jocosamente.

