Reapareció Victoria Villarruel y se las picó a Javier Milei: "Nuestro gobierno"

"Ella en su visión, en muchas de las cosas que nosotros hacemos está más cerca del círculo rojo, de lo que ella llama la alta política, y lo que nosotros llamamos la casta", expresó Javier Milei ante la mirada atenta del periodista Esteban Trebucq que no se animó a repreguntar. Con esa aseveración, el presidente de las Fuerzas del Cielo empezaba a dar una batalla contra su propia vicepresidenta, Victoria Villarruel.

Las declaraciones fueron durante la jornada del 20 de noviembre y, una semana después de un doloroso silencio, la vicepresidenta rompió el silencio y lo hizo nada más y nada menos que con el más dialoguista de los libertario, Guillermo Francos el Jefe de Gabinete de Ministros.

Es éste último funcionario el que tomó la palabra en el Senado para explicar los logros de su gestión y contestar cientos de preguntas respecto a cómo seguirá el destino político argentino con La Libertad Avanza al mando.

Así las cosas, Francos estuvo bajo la observación constante de Villarruel -presidenta de la Cámara Alta- que se tomó algunas fotos con él para demostrar que, aunque el propio presidente quiso boicotearla, ella sigue siendo parte del gobierno pese a quien le pese .

Villarruel se mostró con Francos

Vestida de un rojo intenso como si quisiera demostrar el poder que tiene, Villarruel compartió algunas postales de la unidad que existe entre ella y los funcionarios del propio Milei. En un incendiario posteo, comunicó: "Recibimos en el Senado al Jefe de Gabinete de Ministros Guillermo Francos para su informe sobre la gestión de nuestro gobierno ", dijo la vice.

El hincapié de la frase "nuestro gobierno" demuestra que se siente tan parte como Milei y como su hermana Karina, una de las acusadas de hacerle la vida imposible -políticamente hablando- a la vicepresidenta electa.

El incendiario tuit de Victoria Villarruel

Una vez más, Victoria hizo referencia a la potestad del gobierno para finalizar su posteo: "Transparencia, eficiencia y administración responsable de lo que es de todos", expresó contundente.

Las fotos que eligió no fueron casuales: en una se la muestra reunida con Francos entre medialunas y cafecitos; en otra están ambos caminando y sonriendo; llamó la atención una en la que ella está en un estrado más alto que Francos... Victoria quiere demostrar que todavía tiene el poder.

Las redes sociales hicieron cortocircuito en loop tras semejante acontecimiento. Los militantes libertarios pidieron de rodillas que todo se solucione para asegurar la estabilidad del gobierno: "Cómo me gustaría que todo esté bien. Muchos tenemos el corazón partido porque los queremos a los dos"; "Volviste Vicky, resuelvan sus diferencias con el presi"; "¡Aprendan cómo se trabaja sin hacer puterio! (¡Excelente Villarruel! ¡Es por ahí!)"; "Qué más se puede decir de nuestra Vicepresidente... ¡Es exactamente lo que voté!"; " Juntense a comer unas medialunas con el Javo y hagan las pases loco, nosotros votamos a esta fórmula, basta de internas bolud**, no somos los kukas".