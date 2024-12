Tensión en la cúpula de La Libertad Avanza: pese a las críticas Villarruel insiste en declararle su apoyo a Milei

En medio de las tensiones con el presidente Javier Milei y varios de los funcionarios de la Libertad Avanza (LLA), la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, reafirmó su compromiso con el espacio libertario y con las "convicciones" que comparte con el mandatario, pese al creciente conflicto dentro del oficialismo. Las declaraciones de Villarruel surgen en un contexto de desacuerdos que marcaron la relación entre ambos dirigentes, especialmente en torno a la implementación de políticas públicas. "Me quedo defendiendo las ideas que nos unen y trabajando junto al presidente Milei, como lo he hecho desde los inicios de LLA", aseguró a través de sus redes sociales.

La presidenta del Senado usó su cuenta personal de X para recordar también los primeros tiempos del partido, cuando tanto ella como Milei eran diputados enfrentando a un bloque kirchnerista mayoritario: "Nos hacían la vida imposible, pero teníamos claro que el destino de la Argentina era brillante". "Ante comunicados recientes de algunos partidos políticos que se arrogan la representación de mi persona y mis ideas, quiero expresar que hoy no hay lugar para la ´moderación´. No estoy participando de ningún armado político y cuando lo haga, lo haré donde el Presidente Milei me lo pida", manifestó Villarruel.

Y agregó, contundente: "Soy parte del espacio que gobierna nuestro país, desde su misma fundación y aquí me quedaré defendiendo las convicciones que nos llevaron a encontrar un camino común al presidente Milei y a mi". Cabe destacar que las tensiones entre los compañeros de fórmula se intensificaron tras la reciente expulsión del senador Edgardo Kueider, un hecho que desató críticas cruzadas entre el presidente y la vicepresidenta. Desde Roma, donde participó en un evento junto a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, Milei calificó la sesión en la que se concretó la expulsión de "inválida".

En ese sentido, argumentó que Villarruel había violado la división de poderes al presidir el Congreso mientras ocupaba interinamente la Presidencia. "Cuando salgo del país, la vicepresidenta asume como presidenta interina. Si al mismo tiempo preside una sesión legislativa, eso violenta la división de poderes", declaró Milei. El mandatario también destacó que su Villarruel había sido notificada de su viaje con 48 horas de anticipación, desmintiendo el relato de la vicepresidenta. "Firmé el acta dando el conforme a las 19 del jueves, mucho después de que el presidente hubiera abandonado el país", había aclarado la ex diputada.

La situación escaló con la filtración de chats internos que revelaron detalles del intercambio entre funcionarios de ambas partes, lo que generó malestar dentro de Casa Rosada. Desde el entorno de Santiago Caputo, asesor presidencial, señalaron a la secretaria de Villarruel, Guadalupe Jones, como responsable de la falta de comunicación. Por otro lado, el presidente aprovechó su participación en el festival Atreju 2024 en Roma para reafirmar su postura contra los funcionarios que no sigan la línea partidaria libertaria. "En nuestro gobierno somos implacables. El que viene con agendas propias es expulsado. Roma no paga traidores", enfatizó.

En tanto, Villarruel enfrenta críticas internas por sus actividades fuera de la capital. Según fuentes cercanas a Balcarce 50, la vicepresidenta visitó numerosas provincias desde su asunción, lo que algunos consideran parte de una estrategia personalista. Lilia Lemoine, diputada cercana a Karina Milei, viene cuestionando duramente a Villarruel cada vez que puede: "Esperábamos que siguiera siendo la compañera de Javier, pero ahora parece que prioriza su propia campaña". El presidente Milei retornó al país en la madrugada de este lunes y enfrentará la difícil tarea de recomponer la unidad dentro de LLA.