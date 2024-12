Una imagen creada con inteligencia artificial desata la ira de Patricia Bullrich: "No vamos a dejar pasar estos aprietes"

"¡¡En el 2025 le vamos a robar la motosierra al gobierno y le vamos a cortar la cabeza a ellos!!", expresó Rodolfo Aguiar secretario General de la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) y contundente se dirigió al gobierno de La Libertad Avanza: "¡¡No vamos a tolerar nuevos despidos en el estado!!". Estas palabras fueron las que detonaron fuertes expresiones por parte de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y José Luis Espert, diputado libertario.

Aguiar adjuntó en su posteo una imagen realizada con inteligencia artificial que muestra a trabajadores y trabajadoras tomando una motosierra y "atacando" un león. El reclamo es claro: "El Gobierno tiene que garantizar la continuidad laboral de los 57.513 contratos que vencen el 31 de diciembre y debe terminar con la precarización laboral en el Estado firmando los nuevos vínculos por el plazo mínimo de un año", dijo el secretario general de ATE.

Rodolfo Aguiar

En la misma línea consignó: "Además, aunque seguimos demandando la anulación del Sistema de Evaluación Pública, hay que incorporar en la planta permanente a ese universo de trabajadores que ya se presentó a rendir y que en el 96% de los casos aprobaron en primera instancia los exámenes", dijo y adelantó: "Más allá de su relato exitista y fantasioso, el Gobierno pierde fuerza. En el 2025 les vamos a robar la motosierra y vamos a empezar a cortar las cabezas de ellos . Tenemos que salvar la democracia y la institucionalidad poniéndole límites claros a Javier Milei".

Para rematar, Aguiar expresó a través de sus redes sociales: "El próximo año la estabilidad tiene que volver a ser un derecho en el empleo público. Tenemos que lograr que recuperen el poder adquisitivo los salarios y jubilaciones e impedir que se siga desguazando el Estado y rematando el patrimonio estatal".

ATE frente la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)

Las respuestas no tardaron en llegar. Uno de los primeros fue Espert que, muy fiel a su estilo exclamó palabras discriminatorias y violentas: "El simio drogado del secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, no entiende (o no quiere entender) que la motosierra del Presidente Javier Milei es para el gasto público que es robo para la gente de laburo. Si Aguiar salta así ¿será parte del problema?", dijo.

A esto, Aguiar redobló: " Ni simio ni drogado, diputado . Cumplo con mi mandato de defender al conjunto de los estatales", dijo y punzante respondió: "Usted como representante del pueblo nos debe: 1. Una explicación sobre sus relaciones con el narco Fred Machado y el financiamiento de la campaña. 2. El tratamiento del Presupuesto 2025 para poner límite a la discrecionalidad del Ejecutivo Nacional con las provincias. A mi me parece que el problema es usted".

El incendiario tweet de Patricia Bullrich

En la misma línea, contestó Bullrich que profirió amenazas explícitas al referente gremial: "Acá tienen la reacción de un delincuente cuando lo atrapan con las manos en la masa. Acorralado, no sabe mejor que amenazar de muerte a quienes le cortaron todos sus curros", dijo.