Victoria Villarruel se paró de manos por Malvinas y volvió a atacar la gestión de Javier Milei

Victoria Villarruel sigue tirando de la cuerda. La vicepresidenta expresó la postura contraria a La Libertad Avanza, esta vez respecto a la soberanía sobre las Islas Malvinas que corre peligro tras un acuerdo firmado por la canciller Diana Mondino y su par inglés David Lammy en Nueva York.

Si bien la vicepresidenta ya se había manifestado en contra del acuerdo que permitirá que Gran Bretaña realice vuelos desde Córdoba hasta las islas (los vuelos salen primeramente desde San Pablo, Brasil) para alcanzar diferentes víveres a la isla para abaratar costos. Es más barato trasladar desde Córdoba que desde 14.000 kilómetros de lejanía.

David Lammy y Diana Mondino

Villarruel tuvo un cruce muy fuerte con un usuario que quiso ningunerala: "Sin Milei estarías dando notas en el canal Magazine", expresó y ella, ni lenta ni perezosa le contestó con la peor de las ondas pero también le tiró un palito al gobierno Nacional al que pertenece: "Pero siempre con la dignidad intacta, sea donde sea que esté. Siempre coherente con lo que pienso", contestó y rebatió: "Agradezco y soy leal al presidente, pero Malvinas requiere otra estrategia y es de lo que opiné. El resto de tu comentario habla de tu bajeza".

Además, la vice tuvo el tiempo para contestar a otra crítica, esta vez por el aumento en la dieta de senadores. En el comentario del usuario se pudo leer: "La Villarruel aumentó el salario a los congresistas, estrategia para votar leyes, nunca cambiará si dejamos al congreso socialista que continúen sobornando al pueblo".

Respuesta de Villarruel a un usuario que escribió en sus redes sociales

Respecto a eso, Villarruel no se arrugó y redobló la apuesta: "Yo no aumenté el salario, eso se lo votan por reglamento los senadores si así lo desean. Yo no soy senadora. Lo mismo hicieron los diputados que tuvieron su aumento y hoy ganan más que el Presidente y que yo".

La vicepresidenta parece ir cada vez más en contramano de su propio espacio político y, tras las reiteradas rencillas, hubo una diputada que hasta bloqueó: se trata de Lilia Lemoine, que compartió un poco resentida que Victoria Villarruel la había bloqueado de sus redes sociales. Es que la diputada más polémica de La Libertad Avanza le había realizado una tremenda acusación; no sólo expresó que "tiene agenda propia" sino que denunció que "Está haciendo populismo de derecha".

Villarruel alejada de Milei

Ni bien se supo del acuerdo mondino-Lammy, Villarruel pegó el grito en el cielo y para ello usó sus redes sociales oficiales para marcar postura. Según dijo, la canciller argentina "traspasó" sus propios límites.

Todos saben lo que representa Malvinas para mi y que ese es mi límite y me obliga a expedirme. La propuesta de acuerdo anunciada con el Reino Unido es contraria a los intereses de nuestra Nación. Esta propone entregar apoyo logístico continental a la ocupación y permitir de hecho que puedan seguir depredando nuestros mares, ¿Para qué? ¿Para ir a visitar nuestras islas con visa y pasaporte?

Villarruel a los abrazos con Milei tras un acto en homenaje a los caídos en Malvinas

¿Nos toman por tontos? Ellos obtienen ventajas materiales, concretas e inmediatas, mientras que a nosotros nos ofrecen migajas como consuelo emotivo y debilitan nuestra posibilidad de negociación.

Resulta insólito que mientras los EEUU nos ofrecen buques guardacostas para proteger nuestro mar argentino del pillaje extracontinental, nosotros propongamos cooperar con la potencia que usurpa nuestro territorio.

Estas no son palabras contra nuestro gobierno, sin embargo, es inevitable expedirme sobre este acuerdo, ya que es un tema que toca cada fibra de mi identidad y pone en juego los intereses permanentes de nuestra gran Nación. Porque somos amigos de todos, pero primero de la Patria.