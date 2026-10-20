Maru Botana ya ni prueba una puntita de los alimentos que evalúa en Masterchef y las redes no la perdonan

La reciente salida de Masterchef Celebrity de la periodista deportiva Morena Beltrán quedó empañada por otra situación más relevante que sucedió en la emisión del último programa del reality de Telefe. Nuevamente en su rol de jurado, Maru Botana volvió a dar la nota. Mientras que antes la cuestionaban por probar poco de los platos, ahora directamente la cruzaron en las redes porque fingió que comía algo cuando no se había llevado nada a la boca.

La cocinera quedó en evidencia luego de que tuviera que evaluar las empanadas fritas de mondongo que había hecho el humorista Campi, las cuales, además, estaban saborizadas con una salsa especial. Más allá de lo estrambótico y delicado del plato, ya que el estómago de vaca es una parte que a muchas personas no le gusta, lo esencial fue que las cámaras registraron cómo se llevó una porción a la boca y simuló morderla, como si no estuviera frente a las cámaras.

Las redes sociales, que ya la habían juzgado antes por sus bocaditos minúsculos, no perdonaron el clip. "¿Para qué la llaman a ser jurado? Hay expertos en gastronomía que son serios y están bien de la cabeza", escribió un usuario de X (ex Twitter), con un comentario que se transformó en el más likeado de toda la publicación original.

El problema fundamental y delicado de todo el fenómeno de las críticas a Botana es la vinculación directa que hacen algunos usuarios de su accionar con un problema nutricional o psicológico que acarrea. "Si tiene un trastorno alimenticio que vea un médico, es asqueroso verla removiendo la comida y haciendo gestos totalmente desagradables, prefiero cambiar de canal", acusó uno de ellos, en una respuesta en la cual etiquetó a Telefe.

"Ya ni es gracioso, es una apología a un trastorno de la alimentación", señaló otra mujer, que se sumó a los cuestionamientos contra la jurado. Algunos inclusive fueron más creativos y hasta bromearon con que "le sacan como 10 minutos al programa de tantos recortes que le hacen para no mostrar lo impresentable que es".

No es la primera vez que Botana se expone de esta manera con las empanadas. Semanas atrás, cuando tuvo que probar unas que había hecho la recientemente eliminada Beltrán, omitió comer de la gruesa masa que tenía, y directamente cuchareó un poco del relleno que había dentro de una, mientras le preguntaba sobre cuáles eran los ingredientes que había elegido.