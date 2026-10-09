Porciones mínimas, gestos de desagrado y el contraste con Donato: Maru Botana y las críticas por su rol en MasterChef

La reemplazante de Donato De Santis en el jurado de la actual temporada de MasterChef Celebrity, Maru Botana, quedó en el centro de las críticas por cómo lleva adelante su nuevo rol. Los reclamos contra la cocinera e histórica conductora de programas culinarios se multiplicaron en las redes sociales desde que se incorporó al jurado que componen, además, Germán Martitegui y Damián Betular.

La principal razón de los cuestionamientos contra Botana se basan en las porciones que prueba a la hora de las degustaciones de los participantes del reality que sale por Telefe. Según trascendió, no es muy afín al consumo de harinas y esa es una de las principales razones por las que, en todos los casos, consume bocados milimétricos de los platos que le ponen en frente. La situación, en contraste con sus dos compañeros de jurado, hace que la exposición sea mucho mayor.

Las caras de asco de Maru Botana al probar la comida como jurado de MasterChef Celebrity.

En una de las trasmisiones recientes en las que las y los competidores debían realizar sándwiches, Maru quedó completamente en evidencia. Mientras que Martitegui y Betular le daban grandes bocados a todo lo que le ponían enfrente, ella directamente pellizcaba con un tenedor la parte interna del emparedado y la probaba con mucha discreción y cuidado. Al mismo tiempo, el rostro que ella hace al llevar la comida a su boca, tampoco puede disimularse.

Las redes sociales, en ese sentido, son esclarecedoras en relación a la mirada popular que pesa sobre ella por estos gestos que no puede manejar. "Maru Botana en el programa que cocinaron milanesas no probó ninguna. No prueba los platos con harinas. Así no se puede. Que vaya al médico", lanzó directamente el usuario de X (ex Twitter) @G_U_E_G_O, con la impunidad que le da el anonimato de la virtualidad.

Los usuarios de X no se guardaron críticas contra el nuevo rol de Maru Botana en MasterChef Celebrity.

En ese sentido, es difícil eludir la conclusión acerca de una potencial problemática alimenticia. Aunque en los hechos no existe indicio real de que esto sea así y no se puede trabajar una hipótesis de ese tipo sin la seriedad que corresponde al tema. Lo cierto es que la inquietud inclusive salió de la boca de Yanina Latorre, al aire del streaming de Telefe que reacciona al reality.

"A ver cuánto come Maru, que come poco", deslizó la conductora de América TV y El Observador, mientras veía la devolución al sándwich que habia hecho Julieta Nair Calvo. "Dale, dale, dale. Corta y no come. Ay, un pedacito así. No sabés si es rico", lanzó luego de la milimétrica degustación que había hecho Botana.

Los gestos de desagrado que la jurado realiza muchas veces también sumaron muchos cuestionamientos en su contra. En otras ediciones, esas caras de asco servían para demostrar el encono de alguno de los degustadores contra algún o alguna participante, aunque en la actualidad no tiene que ver con eso sino con un evidente rechazo que le producen ciertos alimentos a ella.

Es un hecho que la llegada de Botana también compite con el pasado de Donato, que fue probablemente uno de los jurados más cálidos que tuvo el reality. Mientras que al probar los platos Maru se evidencia en las diferencias con sus compañeros, toda su actuación funciona en la sombra del chef ítalo-argentino. Es probable que todo hubiera sido diferente si hubiera sido una de los originales. Aunque es algo contrafáctico e imposible de comprobar.