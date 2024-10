¿Sabías que el vermut es un vino? Mitos, secretos y los mejores tips para entrarle a esta bebida espirituosa

El vermú, vermut o vermouth es un vino macerado con extractos de plantas aromáticas, raíces, cáscaras, flores, semillas, entre otros elementos vegetales. ⁠

⁠

La palabra vermouth es la pronunciación francesa de la palabra alemana wormwood que significa ajenjo porque, originalmente, el vino se mezclaba con esta planta para hacer preparados medicinales.⁠



⁠

Los hay Italianos, Franceses y de Nuevo Mundo. Hoy se produce de manera tradicional con base de vino blanco pero también hay vermut hecho con tintos y rosados. En la Argentina en particular, vas a ver que hay muchos que dicen en su etiqueta Malbec.⁠

⁠

En los nuevos estilos, en muchos casos, el sabor del vino está muy presente y a mi eso no me agrada tanto. Y vos ¿Qué preferís? Tradicional o que el vino esté presente, no hay respuestas correctas sino gustos diferentes ⁠