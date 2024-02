El último apague la luz: sube la tarifa más de un 100% para gran parte de los usuarios

El Boletín Oficial publicó la Resolución 7/2024 indicando que, a través de la Secretaría de Energía -a cargo de Eduardo Rodríguez Chirilo- se incrementará el precio de la energía. El aumento se da en uno de los componentes de la tarifa total e impactará sobre todo en las personas que están catalogadas como "Nivel 1" y sobre aquellos usuarios que hayan rechazado o no hayan pedido los subsidios de la energía eléctrica. Estos usuarios representan el 30% de los usuarios residenciales. La medida que solo afectará a ese sector se tomó para "evitar impactos bruscos" en los hogares de ingresos bajos e ingresos medios, "Nivel 2" y "Nivel 3" respectivamente.

Aumentos de luz para el "Nivel 1"

Lo que falta ahora es que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) tome los nuevos aumentos aplicados para aplicarlos a las facturas finales de los consumidores que tendrán que pagar boletas de hasta un 100% más caras. Pero esto no queda ahí.

Hasta el momento se incrementó el precio de la luz a los sectores más altos; sin embargo, se hará lo propio desde mayo para los hogares de "Nivel 2" y "Nivel 3", con una sola razón, según se publicó en el Boletín Oficial: "Hasta tanto se ponga en vigencia el nuevo sistema de subsidios que considerará la capacidad de pago de cada consumidor".

Los incrementos de los precios en la tarifa eléctrica vienen de la mano del último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ente al que Javier Milei y el ministro de Economía Luis "Toto" Caputo "prometieron" aumentar las tarifas de la luz en un 150% y en las del gas hasta un 150% con el único objetivo de reducir los subsidios energéticos en 0,5% del PBI.

Hasta el momento y hasta que el ENRE no haga lo propio, sería irresponsable mencionar de cuántos pesos específicos se trata el aumento de la luz en medio de una devaluación del 50% de la moneda nacional a la que se le suma una gran inflación (25% solo en enero) seguida de la pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos.

Las razones del aumento

Según la resolución del Boletín Oficial, la decisión de subir las tarifas se ve amparada por la declaración de emergencia en el sector energético nacional que empezó el 16 de diciembre 2023 a pocos días de la asunción del Presidente libertario y terminará el 31 de diciembre de 2024.

En el texto que justifica los incrementos, se reclama al ex presidente Alberto Fernández de no "no transparentar los costos reales del suministro eléctrico" y con la clara línea política de: "Adoptar medidas urgentes para poner fin al déficit fiscal".

Apagar la luz cuando no se la use sería un buen método de ahorro

Además, argumentaron: "La política de mantener un esquema de subsidios generalizados y crecientes en el tiempo, implementada a través de los Aportes del Tesoro, resulta incompatible con la situación financiera por la que atraviesan las cuentas públicas" y agregan: "Por lo cual deviene imposible el mantenimiento de los aportes del Tesoro Nacional que funcionaron como un subsidio generalizado a toda la demanda implementada por las Administraciones anteriores".

Cuánto más subirá la luz

Con el último informe de la Secretaría de Energía, el incremento de las boletas de la luz para usuarios de "Nivel 1" será de 110% y tendría un impacto del 50% en las facturas según el precio estacional de la energía (PEST).

Los cortes de luz, sin embargo, siguen a la orden del día

El aumento será entre los meses de febrero y abril de 2024. La medida no queda ahí, porque la misma norma (7/2024) establece subas en 5 veces para Precios de Referencia de la Potencia (POTREF) que se traduce en un incremento del 100% en las facturas. Este aumento se hará en dos partes durante marzo y abril para los sectores de "Nivel 1".

¿Sos usuario de "Nivel 1"?

Para poner blanco sobre negro, BigBang recuerda quiénes son los usuarios del "Nivel 1" que serán a quienes impactará la suba del precio de la energía eléctrica: