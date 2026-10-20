La encuesta que incomoda a toda la clase política: nadie logra revertir su imagen negativa

Los principales dirigentes políticos argentinos registran una imagen negativa superior a la positiva, mientras que el 67% desaprueba la marcha general del país, según el último relevamiento de la Universidad de San Andrés, que también reveló que más de la mitad de los consultados tiene dificultades para llegar a fin de mes.

La Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP), realizada entre el 5 y el 13 de octubre, ubica a Patricia Bullrich al frente de la medición de imagen positiva de los dirigentes políticos, con el 36%, seguida por Javier Milei (34%), Myriam Bregman (32%), Axel Kicillof (31%) y Cristina Kirchner (30%). Sin embargo, ninguno consigue revertir el predominio de las opiniones negativas.

Los diferenciales de imagen más desfavorables corresponden a Máximo Kirchner, con -52 puntos negativos; Lilia Lemoine (-49); Miguel Ángel Pichetto (-48) y Guillermo Moreno (-46). En el otro extremo aparecen Natalia de la Sota (-12), Myriam Bregman (-13) y Bullrich (-18), quienes presentan las menores diferencias entre valoraciones positivas y negativas.

Encuesta Univ. San Andrés

Entre los integrantes del Gabinete Nacional y otros funcionarios públicos, Diego Santilli registra la mayor imagen positiva, con el 28%, seguido por Sandra Pettovello y el ministro de Economía, Luis Caputo, ambos con el 25%.

También en este grupo todos los evaluados presentan diferenciales negativos, mientras que Karina Milei reúne el mayor nivel de rechazo, con un 69% de opiniones desfavorables, seguida por Caputo (57%) y Federico Sturzenegger (50%).

En cuanto a la evaluación presidencial, el 60% desaprueba al Gobierno de Milei y el 36% lo aprueba, cifras que se mantienen sin variaciones significativas respecto de septiembre.

La aprobación del mandatario coincide con la que tenía Mauricio Macri en el mismo período de su gestión y supera el 21% que registraba Alberto Fernández, según la comparación histórica del informe.

Encuesta Univ. San Andrés

La encuesta también muestra que el 67% de los consultados está insatisfecho con la marcha general del país, frente a un 30% que expresa satisfacción.

Las diferencias son marcadas según la orientación política: entre quienes votaron a Sergio Massa en 2023, la insatisfacción alcanza el 96%, mientras que entre los votantes de Milei predomina una valoración favorable.

Uno de los resultados más significativos del estudio corresponde a la situación económica familiar: el 54% de los consultados afirma que los ingresos totales de su hogar no son suficientes para afrontar los gastos mensuales.

Dentro de ese grupo, el 35% debe recortar consumos o utilizar ahorros previos, mientras que el 19% tuvo que endeudarse. Apenas el 20% asegura que puede ahorrar y otro 21% llega justo a fin de mes.

Universidad de San Andrés

El deterioro económico también aparece reflejado en que el 56% considera que la situación del país empeoró durante el último año, frente a un 18% que percibe mejoras.

En tanto, la satisfacción con la política económica del Gobierno cayó cuatro puntos porcentuales respecto de septiembre, del 32% al 28%, mientras que las principales preocupaciones son la falta de trabajo (39%), los bajos salarios (35%), la pobreza (31%) y la corrupción (30%).

El relevamiento fue realizado por el Laboratorio de Observación de la Opinión Pública de la Universidad de San Andrés sobre 1.000 personas mayores de 18 años, residentes en la Argentina y conectadas a internet, entre el 5 y el 13 de octubre de 2026.























