Quién es Adrián, el Papá Noel que recorre en moto Avellaneda y regala juguetes a los chicos más necesitados

El espíritu navideño que recorre estas semanas en todo el planeta, muchas veces tiene salidas únicas que se hacen virales por lo superficial y ridículo, aunque existen otras que esconden, además, una perspectiva distinta enfocada desde la solidaridad y el compromiso con quienes menos tienen, especialmente las y los más chicos. Un poco de esto pudo verse este 24 de diciembre, cuando un Papá Noel dejó el trineo por una moto y se viralizó recorriendo las calles de Avellaneda, en el sur bonaerense.

Adrián Oliva, el mago Papá Noel solidario que recorre el sur bonaerense con regalos para quienes más lo necesitan.

Se trata de Adrián Oliva, quien trabaja de mago desde hace varios años y que despunta el vicio solidario a través de esta tarea única, que días atrás había anunciado en su cuenta de Instagram @aladino.2. "¡A descansar que mañana se sale! ¡Los chicos esperan sus regalitos! Todos estos años pudiendo regalar sonrisas, alegría, esperanzas, amor y, sobre todo, sueños. En un mundo tan difícil, doy gracias a Dios por darme las fuerzas y la salud para poder, año tras año, lograr esta meta. ¡Donde muchos prometen y después no cumplen, y yo sí! Felicidades y buenas fiestas", escribió, en una foto donde se lo ve durmiendo con la cabeza de venado que encabezaba su moto en el video.

Te viralizaste por ir como Papá Noel recorriendo el sur bonaerense haciendo regalos, pero sos algo más que eso. ¿Quién es Adrián para quienes no te conocen?

- Yo soy un ilusionista, mago. Hago magia desde el año 91. Me dedico a esto, a mi provisión, lo que me gusta. Y al mismo tiempo hago cosas solidarias, desde 1995. Son muchos años. Me gusta ser de Santa Claus para poder sacar sonrisas y alegría a los chicos. Eso es lo que me llena, lo que me hace feliz en la parte emocional. Y en lo personal, es algo que no es normal, no es común por cómo está nuestro país, poder sacar momentos alegres, esperanza a la gente. Yo miro cosas increíbles, voy por todas partes de Buenos Aires, en Provincia, en Capital. Son cosas que te llenan el alma y no hay plata que te pueda regalar esos momentos. Por eso lo hago y lo seguiré haciendo siempre que Dios me dé fuerza y salud, que es lo más importante.

¿Cómo es esta tarea solidaria y qué te devuelve en lo emocional y personal?

- Yo con la moto voy para todos lados, para todos lados, no tengo un rumbo. Lo hago de mi bolsillo, lo hago porque me gusta a mí. Mi trabajo de mago, me da, gracias a Dios, la posibilidad de poder comprar muchos juguetes para chicos. El año pasado hice 3.000 bolsitas. Este año casi llegué a las 10.000, que es muchísimo.

Adrián Oliva, el mago Papá Noel solidario que recorre el sur bonaerense con regalos para quienes más lo necesitan.

Dios me da salud, la fuerza y el trabajo para poder hacerlo. Así que ojalá el año que viene algunos medios me den la posibilidad de fomentar, de poder decir por dónde voy a andar y poder complacer a los chicos y a los no tan chicos. Hay muchas personas grandes que se pusieron muy contentos de verme y hasta a algunos les cayó una lagrimita. Porque hoy en día nadie regala nada y yo intento regalar lo poco que puedo. Mi corazón es muy grande y mis fuerzas también.

Si la magia es tu gran compañera profesional, ¿qué lugar ocupa para vos esta tarea solidaria que encarás?

Sí, la magia es algo que lo llevo de toda la vida también. Ya son casi 35 años de trayectoria que tengo y es todo para mí, es todo. Lo de Papá Noel, lamentablemente, son pocos momentos del año donde vienen las fiestas y ahí tengo el agrado y el placer de poder hacerlo. La magia es mucho para mí también. Hago cosas hermosas y a la gente le encanta. Todo lo que sea alegría, sonrisa, para mí es mi pasión, es mi felicidad. Y me pone muy contento poder hacer que la gente esté bien. Yo me acuerdo que en la pandemia mucha gente estuvo triste, fue un momento difícil para las y los argentinos y para la gente del mundo. Yo hablo sobre mi país. Las personas grandes no podían salir de sus casas, estaban encerradas, sin poder ver a sus nietos, sus hijos. Lamentablemente fue difícil. Yo tengo 52 años y, gracias a Dios, lo tomé un poquito más tranquilo, pero sé que fue difícil. En esa época yo regalaba magia por Zoom, porque la gente no podía salir, no podía compartir y no podía festejar su cumpleaños, que era muy triste.

Adrián Oliva, el mago Papá Noel solidario que recorre el sur bonaerense con regalos para quienes más lo necesitan, se preparara para su tarea.

En BBN se señaló que dejaste el trineo por la moto, pero no es así con el reno. ¿Cómo es la historia de esa cabeza de disfraz que iba delante tuyo en el video?

- Hace muchos años que ando en moto, mi nombre artístico es Aladino -Aladino.2-, pero muchos compañeros y magos me conocen por Adrián Moto, porque como ando en moto todo el mundo me dice así. El tema de la cabeza de reno surgió un día porque dije: "¿Qué puedo hacer para que la gente de lejos no vea un traje rojo y blanco que es de Santa Claus? Así fue que se la puse. Se me ocurrió la cabeza de un reno, que encima entra a medida, entra a presión espectacular. El próximo año habrá luces y les voy a hacer unas patas, unas patas que se muevan, igual que la cabeza. Voy a intentar que tenga algún mecanismo para que la cabeza gire. Espero poder encontrar a alguien que me lo pueda hacer. Me divierte mucho. Cómo filman, cómo gritan los nenes "Papá Noel". ¡Qué lindo, qué lindo! Es algo impagable. Pero bueno, la moto también, son cosas que me encantan.