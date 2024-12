De compras a último momento a sillas vacías: Wanda Nara, Mauro Icardi y más famosos se preparan para Navidad

La Navidad está a la vuelta de la esquina, y los famosos argentinos ya empezaron a compartir cómo viven esta mágica época del año. Desde decoraciones extravagantes hasta tradiciones familiares únicas: así celebran las estrellas una de las festividades más esperadas.

En medio de una guerra legal y mediática con Wanda Nara, Mauro Icardi podrá celebrar Navidad con sus dos hijas, Franchesca e Isabella Icardi. Mientras distintos periodistas aseguraron que el deportista fue visto haciendo compras navideñas con la China Suárez, él a través de sus redes sociales mostró que está enfocado en pasar un buen momento con sus pequeñas.

Icardi se prepara para recibir la Navidad junto a sus hijas ¿y la China Suárez?

Si bien la tradición dice que el árbol se arma el 8 de diciembre, el delantero del Galatasaray pasó difíciles semanas en las que se operó la rodilla y no pudo ver a sus hijas por las restricciones que impuso el juez que lleva la causa; es así que recién el pasado lunes aprovechó la custodia de las menores para seguir con los rituales navideños: "El mejor regalo no está bajo el árbol, están acá conmigo. No hay mayor bendición que celebrar la Navidad con quienes iluminan tu vida ", escribió en una historia de Instagram.

Mientras su ex esposo pasa una de las fiestas con sus hijas, Wanda Nara se enfocó en la comida y en su propia noche. Es así que abrió, en historias, la famosa caja de preguntas para charlar con sus seguidores: " ¿Qué cocinaron ustedes? ", preguntó y agregó: "Por acá preparativos".

Wanda Nara pasa su primera Navidad lejos de sus hijos, pero se enfoca en la cocina

A continuación, la Bad Bitch decidió enviar un mensaje a las personas que la siguen: "Les quiero desear muy feliz Navidad a cada uno de ustedes, para los que están hoy solos o en familia recuerden que el regalo mas lindo es seguir en esta vida por mas dura que a veces se ponga. Brindo por los que hoy trabajan, por los que están internados, por los que esté año no están, por los que no tienen donde ir y por los que pasarán en familia. Brindo por mí y por mis hijos que hoy no estarán conmigo pero que como mamá me ocupe de llevar a la casa de sus papás para que pasen una Navidad hermosa. La Navidad es eso, compartir amor", fue el deseo de la conductora, que no terminó su comunicado sin contar su cómo será el duro momento de no tener a los suyos junto a ella: " Mi primera navidad sin hijos en mi mesa es duro pero estoy feliz por ellos", escribió sobre un fondo blanco con letras negras y la su firma al final.

Otra de las figuras públicas que decidió dejar algunas tareas navideñas para último momento es Nicole Neumann: a través de su Instagram, la modelo compartió un video en el que se la ve a las corridas terminando de hacer compras, junto a sus hijas: "Bueno vinimos al shopping, solo las mujeres. Cruzamos a Papá Noel ahora les voy a mostrar", dialogó con sus seguidores.

"Cosas que pueden pasar", reflexionó la influencer al comentar que sus adolescentes hijas se olvidaron de comprar "algo que necesitaban", por lo que a pocas horas de la cena navideña tuvieron que correr al centro comercial.

Si de último momento se trata, Jimena Barón no se queda atrás. Mientras compartió una publicidad en sus redes sociales, así como habló de detalles de su embarazo, la cantante también mostró que decidió a pocas horas de la cena cocinar un plato infaltable: "Por su puesto se me ocurrió hacer el vitel toné y estamos recorriendo Quequén en busca de anchoas", relató en un video donde su novio, Matías Palleiro, bajó a un local en el fracasado intento de conseguir el ingrediente. Aunque la influencer no confirmó si encontró las anchoas, si mostró una foto de su "primer vitel toné".

Así cómo algunos famosos optaron por volver a sus tierras natales, o quedase en casa con los suyos, hay algunas figuras que prefirieron viajar para pasar una Navidad única: según relato Guido Záffora, Pampita viajó a New York para disfrutar de una Navidad nevada: "Pampita y Martín Pepa están disfrutando, pasándola bien", contó y redobló la apuesta con más detalles: "Pampita no sube historias a su cuenta comercial de Instagram, pero sí a la familiar".