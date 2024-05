"No les interesa el fútbol femenino": dos figuras renunciaron a la Selección por malos tratos de AFA

Cuando parecía que el fútbol femenino se encontraba transitando un camino a puro crecimiento, desde la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) pusieron piedras en el medio otra vez, generando un retroceso total en la disciplina y dejando que suceda un insólita hecho: dos figuras de la Selección Argentina decidieron renunciar a la misma por las pésimas condiciones en las que se ven obligadas a entrenar.

Fue a principios de mayo cuando el entrenador, Germán Portanova, dio a conocer la lista de convocadas para dar comienzo a los entrenamientos en el predio de Ezeiza de cara a lo que será la fecha FIFA a disputarse viernes 31 de mayo y el lunes 3 de junio. En ambos días, la Selección se enfrentará ante Costa Rica, siendo así el primer partido disputado en el Estadio Ciudad de Caseros y el segundo, en el Estadio Ciudad de Vicente López. Ambos a puertas abiertas para público local como visitante.

La Selección Argentina en el Mundial de Nueva Zelanda.

Cuando comenzó el mes, las jugadoras que forman parte del fútbol local empezaron a asistir a los entrenamientos, a la espera de que lleguen el resto de las deportistas que se encuentran jugando en el exterior. Sin embargo, se encontraron con diversas cuestiones que hacen un retroceso total en el deporte y que, siendo 2024, no se pueden permitir.

Es por eso que, tanto Lorena Benítez como Julieta Cruz -jugadoras de Boca Juniors y participantes del Mundial en Nueva Zelanda 2023- decidieron realizar una publicación desde su cuenta oficial de Instagram, dando a conocer la noticia de que no participarán de la fecha FIFA y que, probablemente, sea el fin de su presencia en la Selección Argentina.

Lorena Benítez renunció a la fecha FIFA de la Selección por malos tratos de AFA.

En ambos textos, las futbolistas comunicaron que se debió a faltas de respeto insólitas por parte de AFA como no otorgarles el desayuno ni el almuerzo a la hora de entrenar , como no sólo se hace en absolutamente todos los clubes de fútbol, sino que también lo realizan con la Selección de fútbol masculino. Además, confesaron que con la excusa de que "no hay plata" no pueden abonarles la comida, ni tampoco los viáticos para movilizarse hasta el predio en Ezeiza.

"No les interesa el fútbol femenino", dijo Benítez, mientras que Cruz aseguró que participar en la Selección es su "sueño de toda la vida", como el que tiene cualquier deportista, pero que en AFA "les falta empatía". Entre ello, también expresaron que la única comida que se les quiso acceder fue un "sándwich de jamón y queso", sin proteínas ni apto como lo que necesita un deportista de elite como lo son ellas.

Comunicado de Lorena Benítez

"Quería expresar y compartir con ustedes mi motivo de ausencia en esta Fecha FIFA. Fue una decisión personal, por varios motivos tristísimos que vengo viviendo con la Selección de mi país. En primer motivo, una situación que desde los 14 años cuando formaba parte del Sub 17 no me tocaba vivir, que fue no tener la posibilidad de un desayuno o almuerzo en las citaciones de entrenamiento con la preselección del día martes y miércoles pasado. ¿La respuesta de siempre? 'No hay plata '".

Julieta Cruz renunció a la fecha FIFA de la Selección por malos tratos de AFA.

"Esos días recibimos al finalizar el entrenamiento un sándwich de jamón y queso con una banana, teniendo que llegar a nuestras casas alrededor de las 15 horas, 16 o más, sabiendo que tenemos compañeras que vuelven en transporte público", dijo Benítez en su publicación de Instagram.

"Otro motivo fue enterarnos que los viáticos que normalmente recibimos por fecha FIFA no iban a ser pagados, ya que se hacían en Buenos Aires, y también remarcar que fue hecho acá para 'no tener gastos' y que las jugadoras no reciban nada, ya que 'no hay plata', pero a nuestras familias sí cobrarles $5.000 el ingreso al estadio, y así millones de cosas que hemos pasado, siendo boludeadas una y otra vez".

Lorena Benítez renunció a la fecha FIFA de la Selección por malos tratos de AFA.

"Sinceramente vestir la camiseta de la Selección Argentina es lo más lindo que hay, representar a mi país es lo más lindo que hay. Pero también es lindo que valoren nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio para poder estar ahí de la mejor manera, de mi parte con millones de problemas del césped para fuera, aún así me levanto todos los días para ir a entrenar y dar lo mejor de mí y estoy segura que así seguramente estará la gran mayoría".

"Dejo a mis hijos, mi familia, mi club, mi trabajo, para ir a un lugar (AFA) donde no nos valoran como deportistas, donde no nos pueden dar lo básico. Venimos arrastrando un montón de cosas a lo largo de todos estos años de representación a nuestro país, se han ido muchísimas compañeras por los mismos motivos, por sentir tristeza y no alegría cada vez que toca estar ahí".

Lorena Benítez

"Es triste saber que vienen muchísimas nenas detrás pensando que vestir la camiseta de la Selección es lo máximo y ni habar del sueño de ganar alguna copa. De mi parte, decido no seguir dando la cara, poniendo el pecho por personas que solo aparecen en la foto. Por personas que no les interesa que nuestro fútbol femenino crezca. Decido no seguir siendo parte del retroceso. Decido no ser parte de las decepciones que se llevarán las que vienen detrás", reza el duro comunicado de la jugadora profesional de fútbol.

Para finalizar, realizó un fuerte paralelismo que incluyó a su hija: "Es horrible y doloroso pensar que mi hija elija jugar al fútbol y dentro de 10 años le toque estar ahí y tenga que pasar por todo esto sabiendo el sacrificio que hace día a día. Puede haber miles de personas que no les interesa el fútbol femenino, pero realmente no nos importa, convivimos con críticas todos los días sin saber nuestro sacrificio, sin saber todo lo que pasamos o pensamos. Así como también hay millones que realmente si están interesados en aportar y ayudarnos a crecer sin recibir nada a cambio. Ojalá algún día podamos estar donde realmente merecemos estar. Hasta pronto".

Qué dijo Julieta Cruz

Por su parte, la jugadora Julieta Cruz, expresó: "Hago pública mí no participación en esta fecha FIFA y probablemente mí no continuidad en la Selección Argentina. Fue, es y va a ser mi sueño toda la vida, sueño de todo deportista ¿o no? Representar a tu país, intentar siempre dejar todo, esforzarte, sacrificarte y dejando mil cosas de lado, llega un punto que cansan las injusticias, que cansa no ser valorada, no ser escuchada y peor aún ser humilladas".

Julieta Cruz

"Hay que tener memoria, ser empáticas con la que tengo al lado, porque si no lo soy indudablemente no puedo estar en un equipo. No me costó tomar la decisión, estoy triste? Re contra, pero segura de que no es el camino que quiero seguir", dijo con angustia Cruz.

Julieta Cruz estuvo de acuerdo con su compañera Lorena Benítez y expresó en su cuenta de Instagram: "Se necesitan mejoras en la Selección Argentina femenina de fútbol y no hablo solo desde lo económico, hablo de entrenar y tener un almuerzo, un desayuno. No un sándwich de fiambre con una banana. Sólo deseo que generaciones futuras no pasen por esto y puedan realmente disfrutar de estar en la Selección. Las deseo lo mejor".