Briatore, el "dictador" de Alpine, y la frase para Doohan que presiona a Colapinto: "Si hacés un mal trabajo, te despiden"

Mientras que el piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, realiza las prácticas del circuito de Montecarlo en Mónaco para la carrera de este domingo, el líder de la escudería, Flavio Briatore, lanzó una advertencia en relación con el despedido norteamericano Jack Doohan, aunque la misma también corre para el nacido en el municipio bonaerense de Pilar.

El multimillonario empresario italiano dio una entrevista en FormulaPassion, en la cual ofreció explicaciones sobre la decisión de apartar a Doohan y colocar al argentino, aunque eso no significó un cheque en blanco para con él. "Empezamos el campeonato con cinco carreras para demostrar su valía. Después de seis, vimos los resultados y no me gustaron", señaló.

Flavio Briatore, el empresario italiano dueño de la escudería de F1 Alpine.

"Lo que hicimos no fue un escándalo. Solo te quedas en una empresa si haces un buen trabajo. Si haces un mal trabajo, te despiden", explicó Briatore, con total naturalidad ante el portal especializado italiano. Si bien el mensaje fue para el piloto saliente, la definición cuenta tanto para Franco como para su compañero de escudería, Pierre Gasly.

"Un equipo de Fórmula 1 necesita un dictador. Quizás un dictador democrático, pero alguien que sea responsable", afirmó Briatore en otro tramo de la entrevista. La argumentación fue en relación al nivel de centralismo que requiere ser la mentalidad ejecutora de un equipo de trabajo tan grande, en el cual cada acierto o error puede ser determinante en hechos que después modifican las pérdidas o las ganancias millonarias que puedan generarse. "Tenemos dos pilotos que deben hacer su trabajo. Más de 1.000 personas y sus familias dependen de ellos. Solo protejo a quienes trabajan para mí", aclaró.

Flavio Briatore y Franco Colapinto.

Al mismo tiempo las declaraciones que sirven para presionar al argentino, no quiere decir que vayan a impactar negativamente en él. Es que Briatore también tuvo un elogio importante para Franco en las declaraciones que brindó a la prensa italiana. "Si nos fijamos en el domingo, estaba haciendo tiempos similares a los de Gasly y es la primera vez que nuestros dos coches están tan cerca", remarcó el líder de Alpine. Ahora resta ver los resultados que tenga Franco en las próximas cinco carreras y compararlos con los de Doohan. Tendrá que cuidar el auto y los resultados para mantenerse en la F1.