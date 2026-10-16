¡Se vuelve a encender la Scaloneta! Los rivales, las fechas y la gran duda con Lautaro Martínez

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comunicó a Uruguay y Costa Rica como los rivales de los dos amistosos que tendrá la selección en la próxima fecha FIFA. Con la celeste el duelo será el 13 de noviembre en Buenos Aires y con los caribeños el 17, en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. La única duda es si llegará recuperado de su reciente lesión Lautaro Martínez del Inter de Milán.

"La Albiceleste disputará dos amistosos en la próxima Fecha FIFA: el 13 de noviembre se medirá ante Uruguay en Buenos Aires, y el 17 hará lo propio frente a Costa Rica, en Córdoba", señaló la AFA en un comunicado que echó por tierra la discusión acerca de la calidad de los rivales que se enfrentan en los amistosos, pero en el cual no precisó en qué cancha se disputará el primer partido.

El de Uruguay será el primer partido de Argentina tras la despedida de Lionel Messi.

Las dos opciones son el Estadio Monumental de Núñez y La Bombonera de La Boca, y en las próximas semanas se tomará una definición al respecto. Lo cierto es que el encuentro frente al equipo que dirige Diego Forlán, será el primero tras la despedida de Lionel Messi del seleccionado nacional. En ese sentido, la fecha será otra oportunidad de continuar con la renovación que impulsó Scaloni en la convocatoria anterior.

La incorporación y consolidación de futbolistas como Nico Paz, Gianluca Prestianni, Franco Mastantuono, y la flamante joya xeneize Leonel Flores, significaron una revitalización para el equipo. "Han venido chicos nuevos, que nos han dado frescura, nos han dado cosas que no teníamos", reconoció Scaloni en una conferencia de prensa tras el último partido frente a Benín. Esos nombres y los otros que también se incorporaron en otros sectores de la cancha y rindieron en la última fecha triple serán parte de la lista que se espera que esté para los últimos días de noviembre.

Lionel Scaloni impulsa una renovación de la Selección, con la consolidación de nuevas figuras juveniles.

El Mario Alberto Kempes será el escenario del partido frente a Costa Rica, que será cuatro días después del duelo contra la celeste. Al igual que en la anterior fecha, la provincia de Córdoba volvió a pisar fuerte para ser una de las sedes que impulsan la "federalización" de "La Scaloneta".

La presencia de Lautaro se encuentra en duda y habrá que ver cómo evoluciona su recuperación de la distensión muscular en los flexores del isquiotibial izquierdo que sufrió durante la última semana, tras hacer un doblete frente al Brujas en la derrota 4 a 3 por Champions League. La estimación es que demande entre cuatro y seis semanas, aunque también pueden mejorar los tiempos y se podría contar con él.