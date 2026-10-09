Julián Álvarez rompió con Hidalgo tras 10 años: arranca la danza de nombres por su nuevo representante

Durante más de diez años, cada contrato, cada pase y cada decisión de Julián Álvarez pasaron por las manos de Fernando Hidalgo. Esa sociedad, que acompañó a la Araña desde sus comienzos hasta la cima del fútbol mundial, se terminó. El delantero decidió cortar la relación con su representante, y lo hizo en el momento más delicado de su carrera.

El quiebre llega justo cuando la Selección cierra un ciclo; por un lado, con Lionel Messi despedido, Julián estaba llamado a ser una de las caras del futuro albiceleste. Pero en lugar de calma, el cordobés atraviesa meses de ruido, sospechas y heridas abiertas en Atlético de Madrid.

Julián Álvarez

La primera grieta se abrió durante el Mundial 2026 donde Álvarez dejó en claro que quería irse del club madrileño, y el destino que sonaba con más fuerza era el Barcelona. Según trascendió, Hidalgo se movió para concretar ese pase, pero la forma en que manejó las negociaciones no convenció al jugador, que terminó "decepcionado" con él.

La novela se volvió cada vez más espesa porque el delantero faltó a un entrenamiento y después presentó un parte médico que, según publicaron medios españoles, aludía a un cuadro de depresión . El episodio lo dejó expuesto, y en su entorno sostienen que tanto Hidalgo como la dirigencia del Atlético tuvieron una cuota importante de responsabilidad en llegar a ese punto.

Hidalgo junto a Julián Álvarez

La estrategia para forzar la salida al Barça tampoco cayó bien puertas adentro del club: cuando Julián volvió a pisar el Metropolitano, una parte de los hinchas lo recibió con gritos y silbidos de desaprobación.

Es en ese contexto que la ruptura con Hidalgo dejó de ser una posibilidad y se transformó en un hecho. El objetivo del delantero, según su entorno, es cerrar una etapa marcada por los conflictos y recuperar la tranquilidad para volver a hablar solo de fútbol.

La danza de nombres

Ahora se abre la gran incógnita: quién va a manejar los próximos pasos de uno de los delanteros más cotizados del mundo. Por el momento, Julián no tiene representante y deberá rearmar desde cero su estructura de trabajo.

En la lista de candidatos ya apareció un nombre con peso: una agencia vinculada a Javier Pastore, el ex volante de la Selección Argentina. Nada está confirmado y el mercado de representantes ya se mueve alrededor de Julián Álvarez, mientras él intenta encontrar algo de paz después de una temporada difícil.