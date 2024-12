Arietto opinó sobre el caso del Policía retirado que mató a su vecino: "No es homicidio agravado, fue una riña"

La polémica encendió las redes sociales: María Florencia Arietto, senadora por la provincia de Buenos Aires, se posicionó firmemente en favor de Rafael Horacio Moreno, el policía retirado de 74 años que disparó y mató a su vecino Sergio David Díaz durante una disputa por el volumen de la música en Navidad. "No es homicidio agravado. Es una riña que terminó mal, liberen al policía jubilado", expresó la legisladora libertaria, generando indignación en los familiares de la víctima y un acalorado cruce entre los internautas en plataformas como X (antes Twitter). "Florencia, le metió un balazo a un tipo desarmado. ¡Esta re loco!, le reprochó, por ejemplo, un seguidor,

El posteo de la senadora que encendió las redes sociales

Mientras que otros simplemente remarcaron que lo ocurrido fue "exceso en la legítima defensa". El trágico episodio ocurrió en Lomas del Mirador durante la madrugada de Navidad. En ese momento, Moreno, armado, confrontó a sus vecinos por el ruido que perturbaba su descanso navideño. En medio de la discusión, disparó su arma y mató a Díaz, un colectivero de 40 años. La defensa de Moreno asegura que el disparo fue accidental y que actuó en un estado de alteración tras ser golpeado y empujado. Sin embargo, el fiscal Matías Folino imputó al ex agente por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, con penas de entre 8 y 25 años de prisión.

Para Arietto, esta imputación es excesiva. La senadora sostiene que el caso debe interpretarse como un altercado que derivó en un desenlace fatal, restándole intencionalidad al disparo. "No se puede demonizar a un hombre mayor que actuó en una situación límite", agregó en declaraciones radiales. Estas palabras, lejos de apaciguar el ambiente, intensificaron el rechazo de quienes exigen justicia para Díaz. "Estamos desprotegidos. Si liberan a Moreno, tenemos miedo de que vuelva y nos haga daño", expresó Karina, prima de Díaz, al enterarse de las declaraciones de Arietto ante sus más de 300 mil seguidores en X.

La familia insiste en que el ex policía era conocido por mantener conflictos con los vecinos y que su reacción no fue espontánea ni provocada. "Nada les venía bien, todo les molestaba", recordó Karina, mientras señalaba el historial de tensiones que mantenían con el matrimonio Moreno. La prima de Díaz desestimó los argumentos de la defensa de Moreno, que intentaron justificar el disparo bajo la excusa de defensa propia. "Él tomó el arma, salió de su casa y mató a mi primo. Eso no es accidental ni una reacción por miedo. Es un asesinato", aseveró.

El respaldo público de Arietto al policía retirado no solo reavivó la polémica del caso, sino que también puso en la mira sus opiniones políticas y el mensaje que estas transmiten. "Es inadmisible que una senadora justifique el uso de la violencia como respuesta a un conflicto vecinal", señaló un referente de derechos humanos. Otros sectores acusaron a la legisladora de intentar validar la acción bajo el prisma de la exoneración policial, dejando entrever un sesgo de justicia selectiva.

En redes sociales, las críticas no tardaron en viralizarse. "Arietto está defendiendo lo indefendible. ¿Qué mensaje les damos a los ciudadanos si normalizamos que alguien saque un arma y mate a otra persona por un desacuerdo?", se preguntó otro usuario en X, sintetizando el sentir de gran parte de la sociedad. El posicionamiento de Arietto también plantea interrogantes sobre cómo el sistema judicial aborda casos que involucran a exintegrantes de las fuerzas de seguridad.

Mientras el fiscal se muestra reticente a otorgar beneficios como el arresto domiciliario a Moreno, las declaraciones de la senadora parecen ejercer una presión simbólica para tratar el caso con indulgencia. En medio del escándalo, la senadora no mostró intención de retractarse. Para la legisladora, su postura se basa en una visión de justicia que contemple las circunstancias excepcionales en que se desarrollan los hechos.

Rafael Horacio Moreno

Sin embargo, la sociedad y los familiares de Díaz demandan que el caso se trate con la rigurosidad necesaria para evitar precedentes peligrosos. Mientras Moreno permanece detenido, la casa donde vive con su esposa sigue bajo custodia policial debido a las protestas de los vecinos y familiares de Díaz. El caso, que aún debe atravesar varias instancias judiciales, continúa dividiendo a la opinión pública y plantea un complejo debate sobre los límites de la defensa personal.